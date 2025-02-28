Появятся опричники в Вологодской области. Они займутся "формированием нравственных ориентиров молодежи".

Related video

В России воссоздают опричников, ранее это название носила личная гвардия царя Ивана Грозного, в РФ некоммерческая организация "Опричники" займется воспитанием молодежи. Об этом сообщает "Новая газета Европа".

Учредителем организации стало местное министерство молодежной политики. Указ о создании автономной некоммерческой организации "Опричники" подписало региональное правительство.

Указ об опричниках Фото: Скриншот

Опричиники будут заниматься предоставлением услуг "по созданию условий для социального, культурного, интеллектуального, физического развития, формирования системы нравственных и смысловых ориентиров молодежи, а также для формирования и укрепления общероссийской гражданской идентичности граждан".

Опричники также будут проводить различные спортивные и культурные мероприятия для молодежи.

Напомним, опричники были "государевыми людьми", или личной гвардией царя Ивана Грозного в 16 веке. Согласно историческим источникам, опричники носили на упряжи своих коней собачьи головы и метлу. Это значило, что "сперва кусают, как собаки, а затем выметают все лишнее из страны". Самым известным опричником был Малюта Скуратов, известный своей исключительной жестокостью, именно он отвечал за резню в Новгороде, где были уничтожены тысячи людей.

В начале 19 века слово стало нарицательным и использовалось для тех, кто жестокими мерами боролся с революционерами.

Напомним, ранее аналитики пришли к выводу, что Россия осуществляет подготовку к будущему конфликту с государствами, входящими в Североатлантический альянс. Война со странами НАТО может случится уже в течение ближайших пяти лет. И к этому приведет любой вариант замораживания войны России против Украины.