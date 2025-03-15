Тіло католицької святої виставлять на загальний огляд через 500 років після її смерті (відео)

Щоб відкрити гробницю святої Терези Авільської, потрібні 10 ключів, якими володіють чотири людини. 11 травня вони відкриють її, і громадськість зможе побачити нетлінне тіло.

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Прекрасно збережене 500-річне тіло католицької святої, Терези Авільської, виставлять на огляд у рамках стародавнього ритуалу "сучасного дива", повідомляє Daily Mail. Розкриту гробницю з останками можна буде побачити в Іспанії з 11 по 25 травня. Черниця померла 4 жовтня 1582 року у віці 67 років.

Люди отримають можливість вільно приходити і молитися до святого в цей період шанування – форми поваги і пошани, яку надають святим.

Свята Тереза була іспанською черницею і покровителькою шахістів, мереживниць, людей, які втратили батьків, які потребують благодаті, які перебувають у релігійних орденах, яких висміюють за їхню побожність, і тих, хто хворий. Вона стала першою жінкою, зведеною в звання доктора церкви 1970 року, честь, яку надають померлим святим за їхній значний внесок у вчення церкви. Її канонізували в березні 1622 року. Останки святої зберігаються у стінах кармелітського монастиря Альба-де-Тормес.

Минулого року ЗМІ почали навперебій писати про неї після того, як група дослідників виявила, що її останки були "нетлінними" і не розклалися. Християни назвали це справжнім "дивом".

Перший раз її труну відкрили 1750 року, і священики виявили, що її тіло не розклалося. Марко К'єза, генеральний постулятор ордену босих кармелітів, що опікується управлінням рештками святих, зазирнув до гробниці торік, щоб порівняти тіло святої з фотографіями 1914 року, і не виявив жодних змін.

"Її тіло все ще нетлінне. Шукайте чудеса Божі", — написали в соцмережах служителі церкви. Вони додали, що її шкіра втратила свій колір, оскільки вона муміфікована, але її можна побачити, особливо в середині обличчя.

У єпархії повідомили, що для того, щоб дістатися до тіла Святої Терези, спочатку зняли мармурову плиту гробниці. Потім – у кімнаті, підготовленій для досліджень, і тепер тільки в присутності наукової медичної групи та членів церковного суду – відкрили срібну труну за допомогою ювелірів Ігнасіо Мансано Мартіна і Костянтино Мартіна Хаена.

Експерти мають намір розгадати таємницю того, як останки Святої Терези не зотліли, і знайти схожі методи збереження майбутніх святих.

За інформацією таблоїда, 10 ключами, необхідними для відкриття гробниці Святої Терези, володіють четверо людей. Три ключі перебувають у герцога Альби, ще три — у міста Альба-де-Тормес, а в генерала ордена босих кармелітів у Римі є ще три. Король Іспанії Філіп VI володіє ключем, який відкриває срібну скриньку.

Гробниця розташована в базиліці в Іспанії і востаннє відкривалася 1914 року. 11 травня будуть принесені всі 10 ключів, щоб відкрити зовнішні ворота, мармурову гробницю і срібну труну, де зберігаються останки.

Раніше Фокус писав, що археологи стали ближче до ідентифікації останків Святог Миколая.