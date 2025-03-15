Тело католической святой выставят на всеобщее обозрение через 500 лет после ее смерти (видео)

Чтобы открыть гробницу святой Терезы Авильской, нужны 10 ключей, которыми владеют четыре человека. 11 мая они откроют ее, и общественность сможет увидеть нетленное тело.

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Прекрасно сохранившееся 500-летнее тело католической святой, Терезы Авильской, выставят на обозрение в рамках древнего ритуала "современного чуда", сообщает Daily Mail. Вскрытую гробницу с останками можно будет увидеть в Испании с 11 по 25 мая. Монахиня умерла 4 октября 1582 года в возрасте 67 лет.

Люди получат возможность свободно приходить и молиться святой в этот период почитания – формы уважения и почтения, оказываемого святым.

Святая Тереза ​​была испанской монахиней и покровительницей шахматистов, кружевниц, людей, потерявших родителей, нуждающихся в благодати, состоящих в религиозных орденах, высмеиваемых за их набожность, и тех, кто болен. Она ​​стала первой женщиной, возведенной в звание доктора церкви в 1970 году, честь, которая оказывается умершим святым за их значительный вклад в учение церкви. Ее канонизировали в марте 1622 года. Останки святой покоятся в стенах кармелитского монастыря Альба-де-Тормес.

В прошлом году СМИ начали наперебой писать о ней после того, как группа исследователей обнаружила, что ее останки были "нетленными" и не разложились. Христиане назвали это настоящим "чудом".

Первый раз ее гроб открыли в 1750 году, и священники обнаружили, что ее тело не разложилось. Марко Кьеза, генеральный постулятор ордена босых кармелитов, занимающийся управлением останками святых, заглянул в гробницу в прошлом году, чтобы сравнить тело святой с фотографиями 1914 года, и не обнаружил никаких изменений.

"Ее тело все еще нетленно. Ищите чудеса Божьи", – написали в соцсетях служители церкви. Они добавили, что ее кожа утратила свой цвет, поскольку она мумифицирована, но ее можно увидеть, особенно в середине лица.

В епархии сообщили, что для того, чтобы добраться до тела Святой Терезы, сначала была снята мраморная плита гробницы. Затем — в комнате, подготовленной для исследований, и теперь только в присутствии научной медицинской группы и членов церковного суда — открыли серебряный гроб с помощью ювелиров Игнасио Мансано Мартина и Константино Мартина Хаэна.

Эксперты намерены разгадать тайну того, как останки Святой Терезы не истлели, и найти похожие методы сохранения будущих святых.

По информации таблоида, 10 ключами, необходимыми для открытия гробницы Святой Терезы, владеют четверо людей. Три ключа находятся у герцога Альбы, еще три – у города Альба-де-Тормес, а у генерала ордена босых кармелитов в Риме есть еще три. Король Испании Филипп VI владеет ключом, который открывает серебряный ларец.

Гробница находится в базилике в Испании и в последний раз открывалась в 1914 году. 11 мая будут принесены все 10 ключей, чтобы открыть внешние ворота, мраморную гробницу и серебряный гроб, где хранятся останки.

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