Вартістю майже 12 мільйонів доларів: у центрі Москви палає пентхаус елітного ЖК (фото, відео)

За деякими даними, площа пожежі сягає до 1000 квадратних метрів, а очевидці чують вибухи.

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Сильна пожежа спалахнула в центрі Москви в понеділок, 24 березня. Як повідомляють "РИА Новости", пожежа сталася в житловому комплексі "Роза Росса".

На момент написання матеріалу інформації про постраждалих під час пожежі в центрі Москви не надходило. Журналісти з посиланням на Міністерство надзвичайних ситуацій Російської Федерації розповіли, що горить покрівля 6-поверхової будівлі. Зараз вона ще будується.

За інформацією Telegram-каналу Baza, стовп диму видно майже з усього міста. Зазначається, що вартість квартир у цьому будинку сягає півмільярда рублів (близько 6 млн доларів).

Попередньо горить пентхаус на останньому поверсі. Його вартість становить понад мільярд рублів (понад 7 мільйонів доларів).

Пожежа сталася під час ремонтних робіт на даху — спалахнула тимчасова конструкція з дерев'яних балок, покрита пластиком. Там вона перебувала з минулого року.

Площа пожежі — близько 400 квадратних метрів, проте деякі пабліки зазначають, що горить територія до 1000 квадратних метрів. Стовп диму видніється з усього міста, а очевидці чують звуки, подібні до вибухів.

У зв'язку з пожежею перекрито рух на деяких вулицях. Наразі на місце події продовжують прибувати екстрені служби.

Нагадаємо, наприкінці січня на вулиці Тушинській у Москві сталася пожежа. Займання сталося в будівлі колишнього машинобудівного заводу ім. Чернишова, але потім вогонь перекинувся на сусідній гуртожиток. Тоді вогонь охопив 2000 квадратних метрів, МНС залучило авіацію. За даними ЗМІ, вогонь перекинувся на сусідню будівлю.

Пізніше сталася масштабна пожежа в Інституті точної механіки та обчислювальної техніки імені Сергія Олексійовича Лебедєва. Площа загоряння установи охопила 1500 квадратних метрів, у будівлі внаслідок масштабної пожежі обвалилася покрівля.