Стоимостью почти 12 миллионов долларов: в центре Москвы пылает пентхаус элитного ЖК (фото, видео)

По некоторым данным, площадь пожара достигает до 1000 квадратных метров, а очевидцы слышат взрывы.

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Сильный пожар вспыхнул в центре Москвы в понедельник, 24 марта. Как сообщают "РИА Новости", пожар произошел в жилом комплексе "Роза Росса".

На момент написания материала информации о пострадавших при пожаре в центре Москвы не поступало. Журналисты со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации рассказали, что горит кровля 6-этажного здания. Сейчас оно еще строится.

По информации Telegram-канала Baza, столб дыма виден почти со всего города. Отмечается, что стоимость квартир в этом доме достигает полмиллиарда рублей (около 6 млн долларов).

Предварительно горит пентхаус на последнем этаже. Его стоимость составляет более миллиарда рублей (более 7 миллионов долларов).

Пожар произошел во время ремонтных работ на крыше — вспыхнула временная конструкция из деревянных балок, покрытая пластиком. Там она находилась с прошлого года.

Площадь пожара — около 400 квадратных метров, однако некоторые паблики отмечают, что горит территория до 1000 квадратных метров. Столб дыма виднеется со всего города, а очевидцы слышат звуки, подобные взрывам.

В связи с пожаром перекрыто движение на некоторых улицах. Сейчас на место происшествия продолжают прибывать экстренные службы.

Напомним, в конце января на улице Тушинской в Москве произошел пожар. Возгорание произошло в здании бывшего машиностроительного завода им. Чернышева, но потом огонь перекинулся на соседнее общежитие. Тогда огонь охватил 2000 квадратных метров, МЧС привлекло авиацию. По данным СМИ, огонь перекинулся на соседнее здание.

Позже произошел масштабный пожар в Институте точной механики и вычислительной техники имени Сергея Алексеевича Лебедева. Площадь возгорания учреждения охватила 1500 квадратных метров, у здания в результате масштабного пожара обвалилась кровля.