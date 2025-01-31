В Москве пылает здание "бывшего" завода: частично обвалилась крыша (фото)

Огонь охватил 2000 квадратных метров, МЧС привлекло авиацию. По данным СМИ, огонь перекинулся на соседнее здание.

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На улице Тушинской в Москве произошел пожар. Деталями и кадрами с места событий 31 января поделились в российском медиа Readovka.

Сообщается, что пожар начался в здании бывшего машиностроительного завода им. Чернышева, но потом огонь перекинулся на соседнее общежитие.

Фото с места событий Фото: МЧС России Фото с места событий Фото: МЧС России

На улицу вышли с вещами сотни мигрантов. По данным медиа, оказалось, что на территории бывшего завода были расположены сразу несколько незаконных хостелов. Речь идет о как минимум трех — "Атлас", "Мастер" и "Парус".

Работница предприятия, расположенного поблизости, рассказала, что вспышка произошла в одной из нелегальных ночлежек. Журналисты побывали в хостеле "Парус". Несмотря на то, что огонь его не задел, внутри — ощутимый запах и беспорядок.

Фото с места событий Фото: Readovka Фото с места событий Фото: Readovka

Отмечается, что все люди, которые вышли с чемоданами и пакетами на улицу, на русском языке не говорят или плохо его понимают.

В российском МЧС подтвердили, что тушат "крупный пожар в Москве". Пресс-служба проинформировала, что загорелось 2-этажное административное здание и произошло частичное обрушение крыши здания.

Фото с места событий Фото: Readovka Фото с места событий Фото: Readovka

Впоследствии в министерстве уточнили, что эвакуировали 60 человек. Еще 300 человек вышли из здания до приезда пожарных. Огонь охватил 2000 квадратных метров.

В прокуратуре Москвы заверили, что правоохранители контролируют установление обстоятельств пожара. Причина возгорания пока неизвестна.

В 8:51 в МЧС заявили, что привлекли к тушению огня авиацию. Пожар локализовали, информации о пострадавших нет.

Фото с места событий Фото: МЧС России

Напомним, в Минобороны Великобритании рассказали о последствиях ударов украинских БПЛА по нефтебазе "Кристалл" в России. Сначала объект был поражен 8 января, а уже 14 января на нем вспыхнул пожар снова.

В Army Recognition проинформировали, что эта атака иллюстрирует новый уровень точности в российско-украинской войне и возможности поражать важную инфраструктуру РФ в глубоком тылу.