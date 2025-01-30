Удары украинских дронов по авиабазе "Энгельс-2" указали на новый тип воздушной угрозы, — СМИ

Российские системы С-400 и "Панцирь" не всегда оказываются эффективными при перехвате небольших дронов. Эксперты предлагают использовать энергетическое оружие, радиолокационные и сенсорные сети, а также усовершенствованные кинетические перехватчики.

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В недавней публикации британской военной разведки от 29 января 2025 подчеркивалась растущая эффективность операций украинских беспилотников, которые атакуют российскую инфраструктуру, включая ключевые энергетические объекты. Пост был опубликован в соцсети X.

Эти события указывают на острую необходимость в современных системах противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры.

8 января 2025 года украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по нефтебазе "Кристалл" в России, расположенной всего в 8 километрах от авиабазы ​​Энгельс-2, ключевого российского военного узла. Атака привела к значительным пожарам в зоне хранения горюче-смазочных материалов на складе, на тушение которых, как сообщается, ушло несколько дней.

По оценкам издания Army Recognition, этот удар представляет собой новый уровень точности в войне в Украине и демонстрирует возможности поражать жизненно важную российскую инфраструктуру на глубине.

Авторы отмечают, что эта и другие атаки беспилотников — хотя во многих случаях им эффективно противостояли российские системы ПВО — подчеркивают растущую сложность угроз и необходимость более надежных и гибких стратегий ПВО для защиты критически важных объектов.

"Эскалация беспилотной войны подчеркивает ограничения существующих систем противовоздушной обороны <…> Современные системы противовоздушной обороны, такие как те, которые способны поражать низколетящие, небольшие и маневренные БПЛА, имеют решающее значение для обеспечения защиты жизненно важной инфраструктуры", — отмечается в статье.

Российские системы С-400 и "Панцирь", показали неоднозначные результаты при перехвате дронов.

Эксперты по обороне говорят о необходимости интеграции специализированных систем защиты от беспилотников, среди прочего направленного энергетического оружия, передовых радиолокационных и сенсорных сетей, а также усовершенствованных кинетических перехватчиков.

Кроме того, важно значение будет отводиться интеграции искусственного интеллекта для быстрого определения целей и принятия решений.

Напомним, что Швеция передала Украине крупнейший пакет военной помощи на $1,2 млрд.

Также сообщалось, что РФ готова начать серийное производство ОТРК "Искандер-1000".