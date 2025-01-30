Удари українських дронів по авіабазі "Енгельс-2" вказали на новий тип повітряної загрози, — ЗМІ

Російські системи С-400 і "Панцир" не завжди виявляються ефективними при перехопленні невеликих дронів. Експерти пропонують використовувати енергетичну зброю, радіолокаційні та сенсорні мережі, а також вдосконалені кінетичні перехоплювачі.

Related video

У нещодавній публікації британської військової розвідки від 29 січня 2025 р. наголошувалося на ефективності операцій українських безпілотників, які атакують російську інфраструктуру, включно з ключовими енергетичними об'єктами. Пост було опубліковано в соцмережі X.

Ці події вказують на гостру потребу у сучасних системах протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури.

8 січня 2025 року українські безпілотні літальні апарати завдали удару по нафтобазі "Кристал" у Росії, розташованій усього за 8 кілометрів від авіабази Енгельс-2, ключового російського військового вузла. Атака призвела до значних пожеж у зоні зберігання паливно-мастильних матеріалів на складі, на гасіння яких, як повідомляється, пішло кілька днів.

За оцінками видання Army Recognition, цей удар є новим рівнем точності у війні в Україні та демонструє можливості уражати життєво важливу російську інфраструктуру на глибині.

Автори зазначають, що ця та інші атаки безпілотників — хоча в багатьох випадках їм ефективно протистояли російські системи ППО — наголошують на складності загроз на необхідності більш надійних і гнучких стратегій ППО для захисту критично важливих об'єктів.

"Ескалація безпілотної війни підкреслює обмеження наявних систем протиповітряної оборони <...> Сучасні системи протиповітряної оборони, такі як ті, що здатні уражати низьколеткі, невеликі та маневрові БПЛА, мають вирішальне значення для забезпечення захисту життєво важливої інфраструктури", — наголошується в статті.

Російські системи С-400 і "Панцир" показали неоднозначні результати при перехопленні дронів. Експерти з оборони говорять про необхідність інтеграції спеціалізованих систем захисту від безпілотників, серед іншого спрямованої енергетичної зброї, передових радіолокаційних і сенсорних мереж, а також удосконалених кінетичних перехоплювачів.

Крім того, важливе значення приділятиметься інтеграції штучного інтелекту для швидкого визначення цілей і ухвалення рішень.

Нагадаємо, що Швеція передала Україні найбільший пакет військової допомоги на $1,2 млрд.

Також повідомлялося, що РФ готова почати серійне виробництво ОТРК "Іскандер-1000".