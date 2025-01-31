У Москві палає будівля "колишнього" заводу: частково обвалився дах (фото)

Вогонь охопив 2000 квадратних метрів, МНС залучило авіацію. За даними ЗМІ, вогонь перекинувся на сусідню будівлю.

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На вулиці Тушинській у Москві сталася пожежа. Деталями та кадрами з місця подій 31 січня поділилися у російському медіа Readovka.

Повідомляється, що пожежа почалась у будівлі колишнього машинобудівного заводу ім. Чернишова, але потім вогонь перекинувся на сусідній гуртожиток.

Фото з місця подій Фото: МНС Росії Фото з місця подій Фото: МНС Росії

На вулицю вийшли з речами сотні мігрантів. За даними медіа, виявилось, що на території колишнього заводу були розташовані одразу декілька незаконних хостелів. Йдеться про щонайменше три — "Атлас", "Майстер" та "Парус".

Працівниця підприємства, розташованого поблизу, розповіла, що спалах стався в одній з нелегальних нічліжок. Журналісти побували у хостелі "Парус". Попри те, що вогонь його не зачепив, всередині — відчутний сморід та безлад.

Фото з місця подій Фото: Readovka Фото з місця подій Фото: Readovka

Зазначається, що усі люди, які вийшли з валізами й пакетами на вулицю, російською мовою не говорять або погано її розуміють.

У російському МНС підтвердили, що гасять "велику пожежу в Москві". Пресслужба проінформувала, що загорівся 2-поверховий адміністративний будинок і сталося часткове обвалення даху будівлі.

Фото з місця подій Фото: Readovka Фото з місця подій Фото: Readovka

Згодом у міністерстві уточнили, що евакуювали 60 осіб. Ще 300 осіб вийшли з будівлі до приїзду пожежників. Вогонь охопив 2000 квадратних метрів.

У прокуратурі Москви запевнили, що правоохоронці контролюють встановлення обставин пожежі. Причина займання поки невідома.

О 8:51 в МНС заявили, що залучили до гасіння вогню авіацію. Пожежу локалізували, інформації про постраждалих немає.

Фото з місця подій Фото: МНС Росii

Нагадаємо, у Міноборони Великої Британії розповіли про наслідки ударів українських БПЛА по нафтобазі "Кристал" у Росії. Спочатку об’єкт був уражений 8 січня, а вже 14 січня на ньому спалахнула пожежа знову.

В Army Recognition проінформували, що ця атака ілюструє новий рівень точності у російсько-українській війні та можливості уражати важливу інфраструктуру РФ в глибокому тилу.