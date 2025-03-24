Вартістю понад 7 мільйонів доларів: в центрі Москві палає пентхаус елітного ЖК (фото, відео)

За деякими даними, площа пожежі сягає до 1000 квадратних метрів, а очевидці чують вибухи.

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Сильна пожежа спалахнула в центрі Москви в понеділок, 24 березня. Як повідомляють "РІА Новини", пожежа сталася у житловому комплексі "Роза Росса".

На момент написання матеріалу інформації про постраждалих під час пожежі в центрі Москви не надходило. Журналісти з посиланням на Міністерство надзвичайних ситуацій Російської Федерації розповіли, що горить покрівля 6-поверхової будівлі. Нині вона ще будується.

За інформацією Telegram-каналу Baza, стовп диму видно майже з усього міста. Зазначається, що вартість квартир у цьому будинку сягає пів мільярда рублів (3 млн 584 тис. 229 доларів).

Попередньо горить пентхаус на останньому поверсі. Його вартість складає понад мільярд рублів (понад 7 мільйонів доларів).

Пожежа сталась під час ремонтних робіт на даху — спалахнула тимчасова конструкція з дерев'яних балок, вкрита пластиком. Там вона перебувала з минулого року.

Площа пожежі — приблизно 400 квадратних метрів, однак деякі пабліки зазначають, що горить територія до 1000 квадратних метрів. Стовп диму видніється з усього міста, а очевидці чують звуки, подібні до вибухів.

У зв'язку з пожежею перекритий рух на деяких вулицях. Нині на місце події продовжують прибувати екстрені служби.

Нагадаємо, в кінці січня на вулиці Тушинській у Москві сталася пожежа. Загоряння відбулось у будівлі колишнього машинобудівного заводу ім. Чернишова, але потім вогонь перекинувся на сусідній гуртожиток. Тоді вогонь охопив 2000 квадратних метрів, МНС залучило авіацію. За даними ЗМІ, вогонь перекинувся на сусідню будівлю.

Пізніше сталась масштабна пожежа в Інституті точної механіки та обчислювальної техніки імені Сергія Олексійовича Лебедєва. Площа займання установи охопила 1500 квадратних метрів, біля будинку внаслідок масштабної пожежі обвалилася покрівля.