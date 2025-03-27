Gigil: в Оксфордський словник додали спеціальне слово для позначення почуття розчулення

Слово "гігіл" прийшло з Філіппін і позначає почуття, яке виникає, побачивши щось, або когось дуже милого.

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До Оксфордського словника англійської мови додали нове слово Gigil. Воно прийшло з тагальської мови, якою розмовляють на Філіппінах, і описує почуття, яке ми відчуваємо, коли бачимо когось або щось миле: наприклад миле кошеня, або чарівне маля. Про це пише ВВС.

Gigil (вимовляється як "гі-гілл") входить до переліку "неперекладних" слів, або слів, які не мають англійських еквівалентів, які були додані до Оксфордського словника англійської мови.

Слово gigil, узяте з філіппінської тагальської мови, означає "почуття настільки сильне, що воно викликає в нас непереборне бажання міцно стиснути руки, зціпити зуби та вщипнути або стиснути когось або щось, кого ми знаходимо настільки чарівним".

До списку також увійшло слово "аламак" — розмовний вигук, що використовується для вираження здивування або обурення в Сінгапурі та Малайзії.

У заяві підкреслюється, що походження слова "аламак" незрозуміле і, можливо, воно походить від арабської або португальської мови.

У поясненні також зазначалося, що носії різних мов часто "запозичують" слова, які не мають еквівалента в їхній рідній мові, і коли це відбувається часто, ці слова в кінцевому підсумку включаються в їхній словниковий запас.

Оксфордський словник англійської мови містить понад 600 000 слів, що робить його одним із найповніших словників в англомовному світі.

Його редактори розглядають тисячі нових пропозицій слів щороку. Вони надходять із різних джерел, включно з власним читанням редакторів, краудсорсинговими зверненнями та аналізом мовних баз даних.

Нагадаємо, в Україні теж є подібна практика. Так, слово "бусифікація" стала головним словом 2024 року за версією словника сучасної української мови та сленгу "Мислово". Цей неологізм позначає примусову мобілізацію за прискореною процедурою.