Gigil: в Оксфордский словарь добавили специальное слово для обозначения чувства умиления

Слово "гигил" пришло с Филиппин и обозначает чувство, которое возникает при виде чего-то, или кого-то очень милого.

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В Оксфордский словарь английского языка добавили новое слово Gigil. Оно пришло из тагальского языка, на котором говорят на Филиппинах и описывает чувство, которое мы испытываем, когда видим кого-то или что-то милое: например милого котенка, или очаровательного малыша. Об этом пишет ВВС.

Gigil (произносится как "ги-гилл") входит в список "непереводимых" слов, или слов, не имеющих английских эквивалентов, которые были добавлены в Оксфордский словарь английского языка.

Слово gigil, взятое из филиппинского тагальского языка, означает "чувство настолько сильное, что оно вызывает у нас непреодолимое желание крепко сжать руки, стиснуть зубы и ущипнуть или сжать кого-то или что-то, кого мы находим столь очаровательным".

В список также вошло слово "аламак" — разговорное восклицание, используемое для выражения удивления или возмущения в Сингапуре и Малайзии.

В заявлении подчеркивается, что происхождение слова "аламак" неясно и, возможно, оно произошло от арабского или португальского языка.

В объяснении также указывалось, что носители разных языков часто "заимствуют" слова, не имеющие эквивалента в их родном языке, и когда это происходит часто, эти слова в конечном итоге включаются в их словарный запас.

Оксфордский словарь английского языка содержит более 600 000 слов, что делает его одним из самых полных словарей в англоязычном мире.

Его редакторы рассматривают тысячи новых предложений слов каждый год. Они поступают из разных источников, включая собственное чтение редакторов, краудсорсинговые обращения и анализ языковых баз данных.

Напомним, в Украине тоже есть подобная практика. Так, слово "бусификация" стала главным словом 2024 года по версии словаря современного украинского языка и сленга "Мислово". Этот неологизм, обозначающий принудительную мобилизацию по ускоренной процедуре.