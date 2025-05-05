Стрільба в Махачкалі: у Дагестані невідомі вбили російських поліцейських (відео)

У Махачкалі в російській Республіці Дагестан невідомі громадяни вчинили стрільбу на одній з центральних вулиць. Дагестанці застрелили правоохоронців, викрали автомобіль патрульної поліції та спробували втекти з місця надзвичайної події.

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Про стрілянину у Махачкалі, яка сталась вдень 5 травня, ідеться в Telegram-каналі росЗМІ ТАСС та в каналі Mash.

Перші повідомлення про стрілянину у Махачкалі з'явились у мережі о 14:30 5 травня. У серії дописів вказується, що до надзвичайної події причетні, ймовірно, двоє (або четверо) чоловіків орієнтовним віком 30 років. Інцидент стався на вулиці Керімова, яка прямує з заходу на схід у бік центральної траси Е119. Згідно з даними росЗМІ, під час стрільби загинуло троє працівників поліції. Також вказується, що зловмисники захопили машину патрульних та спробували втекти з місця подій. При цьому один з нападників загинув під час перестрілки, ідеться у дописі Mash.

Стрільба у РФ — деталі

Перед тим, як почалась стрілянина та гонитва, місцеві жителі чули звуки пострілів у магазині, розповіло росЗМІ. На відео, знятому на місці подій, видно групу машин поліції, чути звуки автоматних черг. Крім того, у кадр потрапило тіло загиблого нападники: на нього кинулись свідки події, почали бити ногами, відібрали зброю.

Згодом росЗМІ додало деякі деталі. Як з'ясувалось, чоловіки їхали автомобілем вулицею Казбекова, а після того, як їх спинила поліція, почали стріляти. На момент публікації новини, правоохоронці РФ двох нападників поранили: їх затримали та відправили в лікарню. Крім того, постраждало сумарно сім осіб, серед них — цивільні та правоохоронці, вказано у дописі Mash. Уточнили кількість постраждалих поліцейських: один — загинув, двоє — з важкими пораненнями, заявило Мінохоронздоров'я Дагестану.

Стрільбу у Махачкалі 5 травня прокоментував глава республіки Сергій Меліков. Російський посадовець заявив, що причина інциденту — непідкорення патрульним, які хотіли спинити авто.

Зазначимо, один з попередніх випадків стрільби у Махачкалі стався, наприклад, влітку 2024 року. Згідно з даними медіа Baza, поліцейські оточили невідомий будинок і, ймовірно, хотіли захопити правопорушників. Як підозрювали, злочинці начебто їхали у машині "Лада Пріора" та стріляли. Згодом з'ясувалось, що інформація про "злочинців" — фейк з соцмереж, якому повірила поліція Дагестану.

Нагадуємо, влітку 2024 року на стрільбу поскаржились жителі Москви, на очах яких кілер наздогнав жертву та позбавив її життя за допомогою АКС-47.