Стрельба в Махачкале: в Дагестане неизвестные убили российских полицейских (видео)

В Махачкале в российской Республике Дагестан неизвестные граждане устроили стрельбу на одной из центральных улиц. Дагестанцы застрелили правоохранителей, угнали автомобиль патрульной полиции и попытались скрыться с места чрезвычайного происшествия.

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О стрельбе в Махачкале, которая произошла днем 5 мая, говорится в Telegram-канале росСМИ ТАСС и в канале Mash.

Первые сообщения о стрельбе в Махачкале появились в сети в 14:30 5 мая. В серии сообщений указывается, что к чрезвычайному происшествию причастны, вероятно, двое (или четверо) мужчин ориентировочным возрастом 30 лет. Инцидент произошел на улице Керимова, которая направляется с запада на восток в сторону центральной трассы Е119. Согласно данным росСМИ, во время стрельбы погибло трое сотрудников полиции. Также указывается, что злоумышленники захватили машину патрульных и попытались скрыться с места событий. При этом один из нападавших погиб во время перестрелки, говорится в заметке Mash.

Стрельба в РФ — детали

Перед тем, как началась стрельба и погоня, местные жители слышали звуки выстрелов в магазине, рассказало росСМИ. На видео, снятом на месте событий, видно группу машин полиции, слышны звуки автоматных очередей. Кроме того, в кадр попало тело погибшего нападающего: на него бросились свидетели происшествия, начали бить ногами, отобрали оружие.

Позже росСМИ добавило некоторые детали. Как выяснилось, мужчины ехали на автомобиле по улице Казбекова, а после того, как их остановила полиция, начали стрелять. На момент публикации новости, правоохранители РФ двух нападавших ранили: их задержали и отправили в больницу. Кроме того, пострадало суммарно семь человек, среди них — гражданские и правоохранители, указано в заметке Mash. Уточнили количество пострадавших полицейских: один — погиб, двое — с тяжелыми ранениями, заявило Минздрав Дагестана.

Стрельбу в Махачкале 5 мая прокомментировал глава республики Сергей Меликов. Российский чиновник заявил, что причина инцидента — неподчинение патрульным, которые хотели остановить авто.

Отметим, один из предыдущих случаев стрельбы в Махачкале произошел, например, летом 2024 года. Согласно данным медиа Baza, полицейские окружили неизвестный дом и, вероятно, хотели захватить правонарушителей. Как подозревали, преступники якобы ехали в машине "Лада Приора" и стреляли. Потом выяснилось, что информация о "преступниках" — фейк из соцсетей, которому поверила полиция Дагестана.

Напоминаем, летом 2024 года на стрельбу пожаловались жители Москвы, на глазах которых киллер догнал жертву и лишил ее жизни с помощью АКС-47.