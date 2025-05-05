Чемпіон із боротьби і глава ОЗУ в Києві Віктор Авдишев помер на 70-му році життя (фото)

Радянський чемпіон із класичної боротьби Віктор Авдишев був дворазовим бронзовим призером чемпіонату світу. Залишивши великий спорт у 1980-х, Авдишев створив одне з найвпливовіших злочинних угруповань у Києві.

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69-річний Авдишев помер у ніч із 4 на 5 травня через серцеву недостатність, повідомило російське медіа Shot.

Авдишев займався класичною боротьбою з 1970 року і став дворазовим бронзовим призером чемпіонату світу в 1978 і 1983 роках.

Також у його спортивному доробку — дворазова бронза на чемпіонатах світу в 1978 і 1983 роках, бронза чемпіонату Європи в 1983-му, виграш чемпіонату СРСР у 1978-му і перемога Спартакіади народів СРСР у 1979-му.

Віктор Авдишев виграв чемпіонат СРСР у 1978 році

Великий спорт Авдишев залишив у 1980-х, а 1989 року в Києві вже діяло авдишевське організоване злочинне угруповання (ОЗУ), що складалося з колишніх спортсменів-борців.

У середині 90-х угруповання Авдишева було одним із найпотужніших у столиці України і займалося рекетом. Авдишев вважався одним із найвпливовіших кримінальних авторитетів України.

Лідера ОЗУ заарештували 1995-го за вимагання грошей у багатих бізнесменів. Слідство тривало три роки, за час якого він утік до Азербайджану.

Суд заочно засудив Авдишева до чотирьох років позбавлення волі й оголосив у міжнародний розшук. За тиждень до вироку він умовив суддю відпустити його на похорон матері і за підробленим паспортом втік до Азербайджану.

Після цього Авдишев переїхав до Росії, одружився з молодою дівчиною і взяв її прізвище Кочієв.

Нагадаємо, у січні цього року стало відомо про загибель на війні з РФ 27-річного Павла Унгуряна. Він був чемпіоном України з панкратіону серед юніорів.

Фокус також писав про загибель на фронті призера чемпіонатів України з фехтування Ігоря Храмцова.