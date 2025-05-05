Чемпион по борьбе и глава ОПГ в Киеве Виктор Авдышев умер на 70-м году жизни (фото)

Советский чемпион по классической борьбе Виктор Авдышев был двукратным бронзовым призером чемпионата мира. Оставив большой спорт в 1980-х, Авдышев создал одну из влиятельнейших преступных группировок в Киеве.

Related video

69-летний Авдышев скончался в ночь с 4 на 5 мая из-за сердечной недостаточности, сообщило российское медиа Shot.

Авдышев занимался классической борьбой с 1970 года и стал двукратным бронзовым призером чемпионата мира в 1978 и 1983 годах.

Также в его спортивном активе — двукратная бронза на чемпионатах мира в 1978 и 1983 годах, бронза чемпионата Европы в 1983-м, выигрыш чемпионата СССР в 1978-м и победа Спартакиады народов СССР в 1979-м.

Виктор Авдышев выиграл чемпионат СССР в 1978 году

Большой спорт Авдышев оставил в 1980-х, а в 1989 году в Киеве уже действовала авдышевская организованная преступная группировка (ОПГ), состоявшая из бывших спортсменов-борцов.

В середине 90-х группировка Авдышева была одной из самых мощных в столице Украины и занималась рэкетом. Авдышев считался одним из наиболее влиятельных криминальных авторитетов Украины.

Лидера ОПГ арестовали в 1995-м за вымогательство денег у богатых бизнесменов. Следствие длилось три года, за время которого он сбежал в Азербайджан.

Суд заочно приговорил Авдышева его к четырем годам лишения свободы и объявил в международный розыск. За неделю до приговора он уговорил судью отпустить его на похороны матери и по поддельному паспорту бежал в Азербайджан.

После этого Авдышев переехал в Россию, женился на молодой девушке и взял ее фамилию Кочиев.

Напомним, в январе этого года стало известно о гибели на войне с РФ 27-летнего Павла Унгуряна. Он был чемпионом Украины по панкратиону среди юниоров.

Фокус также писал о гибели на фронте призера чемпионатов Украины по фехтованию Игоря Храмцова.