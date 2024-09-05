Получил ранение и не выжил: на Донбассе погиб фехтовальщик Игорь Храмцов

Игорь Храмцов, в прошлом — фехтовальщик и призер чемпионатов Украины, с первых дней войны ушел на фронт, рассказали в Национальной федерации фехтования Украины. Украинец погиб, получив серьезное ранение во время боя.

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Фехтовальщик, призер чемпионатов Украины, мастер спорта Игорь Храмцов погиб в боях на Донбассе. Военный ушел на войну добровольцем в 2022 году, получил ранение в августе 2024 года под Покровском. О смерти спортсмена-фехтовальщика Национальная федерация фехтования Украины (НФФУ) сообщила на странице Facebook.

Сообщение с сообщениями о гибели Храмцова появилась в сети днем 5 сентября. Указано, что спортсмен ушел на войну в марте 2022 года, служил в подразделении Национальной гвардии. В боях на Покровском направлении нацгвардеец получил ранения. Его доставили в больницу, пытались спасти, но травмы были слишком серьезные: он не выжил.

"Получил тяжелое ранение во время обстрела под Покровском. За его жизнь боролись врачи, но спасти не смогли", — говорится в заметке федерации фехтования.

Дата смерти 52-летнего Игоря Храмцова — 3 сентября 2024 года. Как выяснилось, он был воспитанником рапирной школы фехтования в Николаеве — родился и вырос в этом городе. Когда завершил карьеру в спорте, приходил на соревнования, болел за новых воспитанников местных тренеров, рассказали на странице НФФУ.

"Честный, порядочный, трудолюбивый, добрый и жизнерадостный — таким его запомнят друзья и коллеги. Выражаем соболезнования родным и близким", — написали фехтовальщики.

У погибшего экс-спортсмена осталась жена и двое детей. В Facebook можно отыскать страницу Игоря Храмцова (на нее ссылается друг семьи): последнее сообщение — от 31 августа 2024 года. Дату прощания сообщат позже, говорится в сообщении человека, близкого к родственникам.

Игорь Храмцов — дата смерти фехтовальщика Фото: Facebook / Національна федерація фехтування України

Отметим, Фокус писал о других украинских спортсменах, которых убили россияне. 31 августа мэр Каменца-Подольского сообщил о гибели 29-летнего кикбоксера Романа Головатюка. Головатюк был заслуженным мастером спорта, самым перспективным в кикбоксинге WAKO, рассказали в спортивном комитете Украины. В 2017 году спортсмен принял участие во Всемирных играх в Польше, вышел в финал и завоевал там медаль. За время спортивной карьеры он неоднократно становился чемпионом Украины, побеждал на Кубках мира и Европы. В начале вторжения Роман ушел добровольцем и погиб, защищая Родину, написал городской голова, выражая слова скорби.

Напоминаем, в августе 2024 погиб парамедик Наталья "Иранка" Кузнецова, которая до войны возглавляла ячейку "Правого сектора" в Чернигове, а затем пошла добровольцем в 67 ОМБр ВСУ.