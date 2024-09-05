Отримав поранення і не вижив: на Донбасі загинув фехтувальник Ігор Храмцов

Ігор Храмцов, у минулому — фехтувальник та призер чемпіонатів України, з перших днів війни пішов на фронт, розповіли у Національній федерації фехтування України. Українець загинув, отримав серйозне поранення під час бою.

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Фехтувальник, призер чемпіонатів України, майстер спорту Ігор Храмцов загинув у боях на Донбасі. Військовий пішов на війну добровольцем у 2022 році, отримав поранення у серпні 2024 року під Покровськом. Про смерть спортсмена-фехтувальника Національна федерація фехтування України (НФФУ) повідомила на сторінці Facebook.

Допис з повідомлень про загибель Храмцова з'явилась у мережі вдень 5 вересня. Вказано, що спортсмен пішов на війну у березні 2022 року, служив у підрозділі Національної гвардії. У боях на Покровському напрямку нацгвардієць отримав поранення. Його доправили до лікарні, намагались врятувати, але травми були надто серйозні: він не вижив.

"Отримав важке поранення під час обстрілу під Покровськом. За його життя боролися лікарі, але врятувати не змогли", — ідеться у дописі федерації фехтування.

Дата смерті 52-річного Ігоря Храмцова — 3 вересня 2024 року. Як з'ясувалось, він був вихованцем рапірної школи фехтування у Миколаєві — народився і виріс і цьому місті. Коли завершив кар'єру у спорті, приходив на змагання, вболівав за нових вихованців місцевих тренерів, розповіли на сторінці НФФУ.

"Чесний, порядний, працьовитий, добрий та життєрадісний — таким його запам'ятають друзі та колеги. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", — написали фехтувальники.

У загиблого ексспортсмена залишилась дружина та двоє дітей. В Facebook можна відшукати сторінку Ігоря Храмцова (на неї посилається друг сім'ї): останній допис — від 31 серпня 2024 року. Дату прощання повідомлять пізніше, ідеться у дописі людини, близької до родини.

Ігор Храмцов - дата смерті фехтувальника Фото: Facebook / Національна федерація фехтування України

Зазначимо, Фокус писав про інших українських спортсменів, яких убили росіяни. 31 серпня мер Кам'янця-Подільського повідомив про загибель 29-річного кікбоксера Романа Головатюка. Головатюк був заслуженим майстром спорту, найперспективнішим у кікбоксингу WAKO, розповіли у спортивному комітеті України. У 2017 році спортсмен взяв участь у Всесвітніх іграх у Польщі вийшов у фінал і завоював там медаль. За час спортивної кар'єри він неодноразово ставав чемпіоном України, перемагав на Кубках світу та Європи. На початку вторгнення Роман пішов добровольцем і загинув, захищаючи Батьківщину, написав міський голова, висловлюючи слова скорботи.

Нагадуємо, у серпні 2024 загинув парамедикиня Наталя "Іранка" Кузнєцова, яка до війни очолювала осередок "Правого сектору" у Чернігові, а потім пішла добровольцем у 67 ОМБр ЗСУ.