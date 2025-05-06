Конклав починається: як у Ватикані готуються до виборів Папи Римського (відео)

На пост глави католицької церкви претендують близько 40 кандидатів і 133 кардинали, яких уже 7 травня замкнуть у знаменитій Сикстинській капелі для виборів понтифіка, вже з'їхалися до Ватикану.

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Про це пише Daily Mail.

Підготовка до конклаву у Ватикані

Конклав є перевіреним методом вибору Папи з 1276 року. Під час нього 133 кардинали-виборники зберуться в Сикстинській капелі для закритого процесу виборів, який завершиться тільки після обрання нового понтифіка. Поки кардинали прямували до Ватикану з Риму, столиці Італії, їх зустрічали спалахи фотокамер і журналісти. Але вони ніяк не коментували конклав.

6 травня кардинали зручно розмістяться у своїх кімнатах у гостьовому домі Санта-Марта у Ватикані, де є окремі ванні кімнати, але, з огляду на присутність представників 70 країн з п'яти континентів, цей конклав є найбільшим та найінтернаціональнішим з тих, що коли-небудь існували. У результаті деякі кардинали розмістяться в Санта-Марта-Векк'я — сусідній будівлі, яку зазвичай використовують для розміщення посадових осіб Ватикану.

Смерть Папи Франциска 21 квітня негайно поклала початок підготовці до конклаву, який багато хто вважає найсекретнішим демократичним процесом у світі.

Гробниця Папи Римського Франциска Фото: Vatican News

Кардинали, обрані для участі в конклаві (назва походить від латинського "cum clave", або "з ключем"), приносять клятву мовчання, і їх буде вигнано з католицької церкви, якщо вони порушать цю клятву.

Ватикан 5 травня оголосив, що відключить телефонний зв'язок у крихітному місті-державі з 15:00 7 травня доти, доки не буде обрано нового Папу Римського, а самі кардинали не зможуть проносити на територію Ватикану жодні засоби зв'язку.

Експерти попереджають, що наступним Папою Римським найімовірніше стане консерватор, а не реформатор. Кардиналам уже роздали книгу про кандидатів у Папи під назвою "Звіт колегії кардиналів". Там розповідається про позицію претендентів з таких питань, як благословення одностатевих пар, висвячення жінок-дияконів і вчення церкви про контрацепцію.

Як відбуватиметься конклав у Ватикані

Буде 133 кардинали-виборники, усі з яких мають бути віком до 80 років. Було призначено 135 осіб, але двоє відмовилися від участі за станом здоров'я.

Кардинали можуть залишатися у Ватикані, переміщаючись із Сикстинської капели у свій гуртожиток і назад протягом кількох місяців — часових обмежень на процес виборів немає.

У Ватикані дають клятву зберігати таємницю про конклав

7 травня кардинали-виборники візьмуть участь у ранковій месі в соборі Святого Петра у Ватикані.

Кожен буде одягнений у кардинальське вбрання — червону сутану, білу рясу, червону моцетту (коротку накидку) і наперсний хрест.

Потім о 16:15 кардинали збираються в каплиці Св. Павла Апостольського палацу і просять допомоги у Святого Духа, щоб зробити свій вибір.

О 16:30 вони вирушать до Сикстинської капели, де відбудуться вибори і яку перевірять на наявність секретних записувальних пристроїв.

Конклав 1978 року. Кардинали збираються в Сикстинській капелі Фото: Vatican News

Кардинали-виборники приносять клятву, обіцяючи, що в разі обрання вони сумлінно виконуватимуть свої обов'язки, і знову клянуться зберігати таємницю.

Ведучий віддає наказ "extra omnes" (усім вийти), і всі, кому не дозволено голосувати, залишають Сикстинську капелу.

Як голосують за нового Папу Римського

Кардиналам видають прямокутні бюлетені, нагорі яких написано "Eligo in Summum Pontificem" (Я обираю верховним понтифіком) і порожнє місце під ними.

Виборці записують ім'я майбутнього Папи, бажано почерком, який не можна ідентифікувати як їхній власний, і складають бюлетень удвічі.

Кожен кардинал по черзі підходить до вівтаря, тримаючи свій бюлетень у повітрі так, щоб його було добре видно, і вимовляє вголос наступну клятву: "Прикликаю у свідки Христа Господа, який буде моїм суддею, що мій голос відданий тому, кого перед Богом я вважаю гідним обрання".

Після того як усі бюлетені зібрано, члени виборчої комісії струшують урну, щоб перемішати голоси, і починають їхній підрахунок.

Двоє перевіряльників записують імена, а третій зачитує їх вголос, проколюючи бюлетені голкою через слово "Еліго" і нанизуючи їх разом. Якщо ніхто не набрав двох третин голосів, переможця не буде, і виборники перейдуть одразу до другого туру.

Голосування проводять двічі на день — вранці та вдень — доти, доки не буде обрано нового Папу.

Бюлетені та всі рукописні нотатки кардиналів потім знищують і спалюють у печі в каплиці, яка одразу ж стає піччю, яку найретельніше охороняють у світі. Із труби йде чорний дим, якщо Папу не обрано, і білий дим, якщо в католицькому світі з'явився новий понтифік. Дим змінює колір за рахунок хімікатів.

Пожежники встановлюють ту саму трубу з якої піде дим

Якщо голосування триває протягом трьох днів, а переможець не визначається, настає день молитов, роздумів і діалогу.

Якщо після ще семи турів голосування переможця не буде виявлено, настає ще один день паузи.

Якщо кардинали зроблять четверту паузу і не дадуть результату, вони можуть домовитися голосувати тільки за двох найпопулярніших кандидатів.

Однак теоретично, якщо жоден із кандидатів не отримає явної більшості, конклав може тривати нескінченно.

Новим Папою Римським стане кардинал похилого віку

Найтриваліший конклав в історії тривав 34 місяці, з моменту смерті Климента IV в листопаді 1268 року до обрання Григорія X 1 вересня 1271 року. А 2013 року знадобилося всього два дні, щоб обрати Папу Франциска, аргентинського кардинала Хорхе Маріо Бергольо.

Наступний понтифік навряд чи буде відносно моложавим. Є відома приказка: "Молоді кардинали голосують за старих татусів", оскільки не хочуть, щоб хтось перешкоджав їхньому кар'єрному зростанню протягом багатьох років.

Конклав 1978 року Фото: Vatican News

Подейкують, що після смерті Іоанна Павла II 2005 року, через 26 років, кардинали навмисно звернулися до 78-річного Йозефа Ратцингера, щоб уникнути ще одного тривалого папства.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, хто може стати новим Папою Римським. Серед 10 фаворитів є італійці і навіть претендент зі США.