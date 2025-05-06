Конклав начинается: как в Ватикане готовятся к выборам Папы Римского (видео)

На пост главы католической церкви претендуют около 40 кандидатов и 133 кардиналов, которых уже 7 мая запрут в знаменитой Сикстинской капелле для выборов понтифика, уже съехались в Ватикан.

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Об этом пишет Daily Mail.

Подготовка к конклаву в Ватикане

Конклав является проверенным методом выбора Папы с 1276 года. В ходе него 133 кардинала-выборщика соберутся в Сикстинской капелле для закрытого процесса выборов, который завершится только после избрания нового понтифика. Пока кардиналы направлялись в Ватикан из Рима, столицы Италии, их встречали вспышки фотокамер и журналисты. Но они никак не комментировали конклав.

6 мая ​​кардиналы удобно разместятся в своих комнатах в гостевом доме Санта-Марта в Ватикане, где есть отдельные ванные комнаты, но, учитывая присутствие представителей 70 стран с пяти континентов, этот конклав является крупнейшим и самым интернациональным из когда-либо существовавших. В результате некоторые кардиналы разместятся в Санта-Марта-Веккья — соседнем здании, которое обычно используется для размещения должностных лиц Ватикана.

Смерть Папы Франциска 21 апреля немедленно положила начало подготовке к конклаву, который многие считают самым секретным демократическим процессом в мире.

Гробница Папы Римского Франциска Фото: Vatican News

Кардиналы, избранные для участия в конклаве (название происходит от латинского "cum clave" или "с ключом"), приносят клятву молчания и будут изгнаны из католической церкви, если нарушат эту клятву.

Ватикан 5 мая объявил, что отключит телефонную связь в крошечном городе-государстве с 15:00 7 мая до тех пор, пока не будет избран новый Папа Римский, а сами кардиналы не смогут проносить на территорию Ватикана никакие средства связи.

Эксперты предупреждают, что следующим Папой Римским скорей всего станет консерватор, а не реформатор. Кардиналам уже раздали книгу о кандидатах в Папы под названием "Отчет коллегии кардиналов". Там рассказывается о позиции претендентов по таким вопросам, как благословения однополых пар, рукоположение женщин-дьяконов и учение церкви о контрацепции.

Как будет проходить конклав в Ватикане

Будет 133 кардинала-выборщика, все из которых должны быть в возрасте до 80 лет. Было назначено 135 человек, но двое отказались от участия по состоянию здоровья.

Кардиналы могут оставаться в Ватикане, перемещаясь из Сикстинской капеллы в свое общежитие и обратно в течение нескольких месяцев — временных ограничений на процесс выборов нет.

В Ватикане дают клятву хранить тайну о конклаве

7 мая кардиналы-выборщики примут участие в утренней мессе в соборе Святого Петра в Ватикане.

Каждый будет облачен в кардинальское облачение — алую сутану, белый рясу, алую моцетту (короткую накидку) и наперсный крест.

Затем в 16:15 кардиналы собираются в часовне Св. Павла Апостольского дворца и просят помощи у Святого Духа, чтобы сделать свой выбор.

В 16:30 они отправятся в Сикстинскую капеллу, где пройдут выборы и которая будет проверена на наличие секретных записывающих устройств.

Конклав 1978 года. Кардиналы собираются в Сикстинской капелле Фото: Vatican News

Кардиналы-выборщики приносят клятву, обещая, что в случае избрания они будут добросовестно исполнять свои обязанности, и снова клянутся хранить тайну.

Ведущий отдает приказ "extra omnes" (всем выйти), и все, кому не разрешено голосовать, покидают Сикстинскую капеллу.

Как голосуют за нового Папу Римского

Кардиналам выдаются прямоугольные бюллетени, наверху которых написано "Eligo in Summum Pontificem" (Я избираю верховным понтификом) и пустое место под ними.

Избиратели записывают имя будущего Папы, желательно почерком, который нельзя идентифицировать как их собственный, и складывают бюллетень вдвое.

Каждый кардинал по очереди подходит к алтарю, держа свой бюллетень в воздухе так, чтобы его было хорошо видно, и произносит вслух следующую клятву: "Призываю в свидетели Христа Господа, который будет моим судьей, что мой голос отдан тому, кого перед Богом я считаю достойным избрания".

После того как все бюллетени собраны, члены избирательной комиссии встряхивают урну, чтобы перемешать голоса и начинают их подсчет.

Двое проверяющих записывают имена, а третий зачитывает их вслух, прокалывая бюллетени иглой через слово "Элиго" и нанизывая их вместе. Если никто не набрал двух третей голосов, победителя не будет, и выборщики перейдут сразу ко второму туру.

Голосование проводится дважды в день — утром и днем ​​— до тех пор, пока не будет избран новый Папа.

Бюллетени и все рукописные заметки кардиналов затем уничтожаются и сжигаются в печи в часовне, которая сразу же становится самой тщательно охраняемой печью в мире. Из трубы идет черный дым, если Папа не избран, и белый дым, если в католическом мире появился новый понтифик. Дым меняет цвет за счет химикатов.

Пожарные устанавливают ту саму трубу из которой пойдет дым

Если голосование продолжается в течение трех дней, а победитель не определяется, наступает день молитв, размышлений и диалога.

Если после еще семи туров голосования победитель не будет выявлен, наступает еще один день паузы.

Если кардиналы сделают четвертую паузу и не дадут результата, они могут договориться голосовать только за двух самых популярных кандидатов.

Однако теоретически, если ни один из кандидатов не получит явного большинства, конклав может продолжаться бесконечно.

Новым Папой Римским станет кардинал преклонного возраста

Самый продолжительный конклав в истории длился 34 месяца, с момента смерти Климента IV в ноябре 1268 года до избрания Григория X 1 сентября 1271 года. А в 2013 году потребовалось всего два дня, чтобы избрать Папу Франциска, аргентинского кардинала Хорхе Марио Бергольо.

Следующий понтифик вряд ли будет относительно моложавым. Есть известная поговорка: "Молодые кардиналы голосуют за старых пап", поскольку не хотят, чтобы кто-то препятствовал их карьерному росту на протяжении многих лет.

Конклав 1978 року Фото: Vatican News

Говорят, что после смерти Иоанна Павла II в 2005 году, спустя 26 лет, кардиналы намеренно обратились к 78-летнему Йозефу Ратцингеру, чтобы избежать еще одного длительного папства.

Напомним, ранее Фокус писал о том, кто может стать новым Папой Римским. Среди 10 фаворитов есть итальянцы и даже претендент из США.