У Німеччині заарештували короля рейхсбюргерів: чим вони примітні

Петера Фітцек називав себе королем Німеччини й очолював ультраправе об'єднання рейхсбюргерів, або "громадян рейху", які не визнавали законною сучасну німецьку державу.

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Про це пише MDR.

Петер Фітцек проголосив себе "Королем Німеччини"

Як пояснили в прокуратурі, згідно з "конституцією" королівства Петер Фітцек, як так званий "верховний суверен", володів контролем і правом ухвалення рішень у всіх важливих сферах.

"Він визначав ідеологічну орієнтацію та видавав власні закони", додали у відомстві.

Крім Фітцека було заарештовано трьох його соратників. Поліція провела обшуки на території клубу в семи федеральних землях, включно із Саксонією, Тюрінгією і Саксонією-Ангальт, де і зародилося "Королівство Німеччина" 2012 року.

Федеральне відомство з охорони Конституції Німеччини відносить Фітцека і його прихильників до руху "рейхсбюргерів" ("громадян рейху"), які не визнають законною сучасну німецьку державу.

Рейхсбюргери не визнають закони Німеччини і не платять податки Фото: Bild

За даними Федерального міністерства внутрішніх справ, поліцейські від початку тижня обшукують будівлі, які використовує "Королівство Німеччина", а також будинки провідних членів партії в Саксонії, Саксонії-Ангальт, Тюрінгії та ще чотирьох регіонах Німеччини.

Метою загальнонаціональних операцій є "конфіскація активів асоціації та збір додаткових доказів антиконституційних цілей і діяльності асоціації".

Хто такий Петер Фітцек і рейхсбюргери

Соціолог Лукас Йогер, який вивчав історію організації рейхсбюргерів, вважає, що Петер Фітцек скористався пандемією коронавірусу, щоб знайти нову цільову групу в "середовищі скептично налаштованих". Успіх так званого "Королівства Німеччини" був зумовлений також тим, що там було прийнято найрізноманітніші ідеології і навіть християнську езотерику.

"Було кілька інтерв'ю з Фітцеком, у яких він описував себе як реінкарнацію архангела і стверджував, що є сином Бога", — зазначив Йохер. Сам "Король Німеччини" працював шеф-кухарем, інструктором з карате і володів відеомагазином.

Але Фітцек давав і більш прозаїчні обіцянки своїм послідовникам, наприклад, він говорив, що створить порядок, орієнтований на загальне благо, і говорив, що не буде стягувати податки. Тож платники податків, які заборгували, опинилися в лавах рейхсбюргерів.

У 2012 році Петер Фітцек оголосив територію колишньої лікарні в районі Аполленсдорф міста Віттенберг своєю імперією, а себе — її головою. Він так і не виплатив внески за землю. Тепер компанія Wittenberg Gemüse GmbH викупила нерухомість більш ніж за 600 000 євро під час примусового продажу. Але 30 місцевих мешканців відмовляється залишати будівлю.

Петер Фітцек заснував своє королівство на території старої лікарні Фото: Соцсети

Близько 550 осіб вклали гроші в заснований ним "Королівський рейхсбанк", зібравши 2,3 мільйона євро. Кажуть, що Фітцек використовував більшу частину суми у своїх цілях. Точне місцезнаходження грошей невідоме. Тепер фінансові слідчі хочуть стягнути штраф у розмірі майже 2 мільйонів євро.

Фітцек уже кілька разів поставав перед судом і був засуджений у 27 справах, зокрема за водіння без дійсних прав. Він зробив собі "королівські" водійські права. Це нібито дало йому право водити машину так, як він забажає.

Петер Фітцек навіть зробив собі королівські права Фото: Скриншот

Його послідовники, або "рейхсбюргери", заперечують існування Федеративної Республіки Німеччина та її законів, відмовляються платити податки, внески на соціальне страхування та штрафи.

Якщо самопроголошений "Король Німеччини" отримував двосторінкове повідомлення від влади, він відповідав листом на 30 сторінках і просто завалював державні установи потоком пошти.

Експлуатація німецької бюрократії призвела до того, що майже всі процедури зайняли величезну кількість часу.

У величезній кількості листів він висунув центральну тезу про те, що Федеративна Республіка не має права притягати його до відповідальності як суверена Королівства Німеччини. Він не підлягає їхній юрисдикції. Коли справа дійшла до судового розгляду, Фітцек представив себе не як обвинувачений, а як обвинувач. На судовому процесі в окружному суді Дессау головуючий суддя дозволив йому зробити особисту заяву: Фітцек вів монолог протягом кількох годин.

Нагадаємо, Бундестаг Німеччини обрав лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца главою уряду — тобто Федеральним канцлером. Фокус писав, як проходило голосування.

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