В Германии арестовали короля рейхсбюргеров: чем они примечательны

Петера Фитцек называл себя королем Германии и возглавлял ультраправое объединение рейхсбюргеров, или "граждан рейха", которые не признавали законным современное немецкое государство.

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Об этом пишет MDR.

Петер Фитцек провозгласил себя "Королем Германии"

Как пояснили в прокуратуре, согласно "конституции" королевства Петер Фитцек, как так называемый "верховный суверен", обладал контролем и правом принятия решений во всех важных сферах.

"Он определял идеологическую ориентацию и издавал собственные законы", добавили в ведомстве.

Кроме Фитцека были арестованы трое его соратников. Полиция провела обыски на территории клуба в семи федеральных землях, включая Саксонию, Тюрингию и Саксонию-Анхальт, где и зародилось "Королевство Германия" в 2012 году.

Федеральное ведомство по охране Конституции Германии относит Фитцека и его сторонников к движению "рейхсбюргеров" ("граждан рейха"), которые не признают законным современное немецкое государство.

Рейхсбюргеры не признают законы Германии и не платят налоги Фото: Bild

По данным Федерального министерства внутренних дел, полицейские с начала недели обыскивают здания, используемые "Королевством Германия", а также дома ведущих членов партии в Саксонии, Саксонии-Анхальт, Тюрингии и еще четырех регионах Германии.

Целью общенациональных операций является "конфискация активов ассоциации и сбор дополнительных доказательств антиконституционных целей и деятельности ассоциации".

Кто такой Петер Фитцек и рейхсбюргеры

Социолог Лукас Йохер, которые изучал историю организации рейхсбюргеров, считает, что Петер Фитцек воспользовался пандемией коронавируса, чтобы найти новую целевую группу в "среде скептически настроенных". Успех так называемого "Королевства Германии" был обусловлен также тем, что там были приняты самые разные идеологии и даже христианская эзотерика.

"Было несколько интервью с Фитцеком, в которых он описывал себя как реинкарнацию архангела и утверждал, что является сыном Бога", — отметил Йохер. Сам "Король Германии" работал шеф-поваром, инструктором по карате и владел видеомагазином.

Но Фитцек давал и более прозаичные обещания своим последователям, например, он говорил, что создаст порядок, ориентированный на общее благо, и говорил, что не будет взимать налоги. Так что задолжавшие налогоплательщики оказались в рядах рейхсбюргеров.

В 2012 году Петер Фитцек объявил территорию бывшей больницы в районе Аполленсдорф города Виттенберг своей империей, а себя — ее главой. Он так и не выплатил взносы за землю. Теперь компания Wittenberg Gemüse GmbH выкупила недвижимость более чем за 600 000 евро в ходе принудительной продажи. Но 30 местных обитателей отказывается покидать здание.

Петер Фитцек основал свое королевство на территории старой больницы Фото: Соцсети

Около 550 человек вложили деньги в основанный им "Королевский рейхсбанк", собрав 2,3 миллиона евро. Говорят, что Фитцек использовал большую часть суммы в своих целях. Точное местонахождение денег неизвестно. Теперь финансовые следователи хотят взыскать штраф в размере почти 2 миллионов евро.

Фитцек уже несколько раз представал перед судом и был осужден по 27 делам, в том числе за вождение без действительных прав. Он сделал себе "королевские" водительские права. Это якобы дало ему право водить машину так, как он пожелает.

Петер Фитцек даже сделал себе королевские права Фото: Скриншот

Его последователи, или "рейхсбюргеры" отрицают существование Федеративной Республики Германия и ее законов, отказываются платить налоги, взносы на социальное страхование и штрафы.

Если самопровозглашенный "Король Германии" получал двухстраничное уведомление от властей, он отвечал письмом на 30 страницах и просто заваливал государственные учреждения потоком почты.

Эксплуатация немецкой бюрократии привела к тому, что почти все процедуры заняли огромное количество времени.

В огромном количестве писем он выдвинул центральный тезис о том, что Федеративная Республика не имеет права привлекать его к ответственности как суверена Королевства Германии. Он не подлежит их юрисдикции. Когда дело дошло до судебного разбирательства, Фитцек представил себя не как обвиняемый, а как обвинитель. На судебном процессе в окружном суде Дессау председательствующий судья разрешил ему сделать личное заявление: Фитцек вел монолог в течение нескольких часов.

Напомним, Бундестаг Германии избрал лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца главой правительства — то есть Федеральным канцлером. Фокус писал, как проходило голосование.

Также Фокус писал о топе самых красивых туристических объектов в Германии.