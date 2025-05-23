Напад у Гамбурзі: жінка з ножем поранила 12 осіб на вокзалі (відео)

На центральному залізничному вокзалі Гамбурга 39-річна жінка напала з ножем на перехожих. Їй вдалося поранити щонайменше 12 осіб.

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Про подію повідомила місцева газета Abendblatt.

Центральний вокзал Гамбурга — другий за завантаженістю в Європі

Три людини перебувають у критичному стані, ще троє дістали важкі травми. Шістьом вдалося відбутися легкими пораненнями.

Напад стався близько 18:00 за місцевим часом. Поліцейські вважають, що підозрювана діяла сама, її затримали.

Про причини нападу та особу нападниці даних немає. Лікарі швидкої допомоги надають допомогу постраждалим, рух поїздів біля платформ 13 і 14 зупинили.

Видання T-Online зазначає, що з 1 жовтня 2023 року в районі центрального вокзалу Гамбурга діє заборона на носіння зброї. У середині грудня 2024 року місцева влада заборонила носити ножі в громадському транспорті.

Агентство ZDF повідомляло про хаос, що панує на місці події. Центральний вокзал Гамбурга — другий за завантаженістю в Європі. Сьогодні в місті почалися шкільні канікули, тому там було дійсно багато людей.

Нагадаємо, у російському місті Курган напали на заступника директора оборонного підприємства "Курганприбор" Андрія Кондратьєва. Його вдарили молотком по голові.

Фокус раніше писав про стрілянину в Єврейському музеї у Вашингтоні. Загинули працівники посольства Ізраїлю в США.