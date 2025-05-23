Нападение в Гамбурге: женщина с ножом ранила 12 человек на вокзале (видео)

На центральном железнодорожном вокзале Гамбурга 39-летняя женщина напала с ножом на прохожих. Ей удалось ранить по меньшей мере 12 человек.

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О происшествии сообщила местная газета Abendblatt.

Центральный вокзал Гамбурга — второй по загруженности в Европе

Три человека находятся в критическом состоянии, еще трое получили тяжелые травмы. Шестерым удалось отделаться легкими ранениями.

Нападение произошло около 18:00 по местному времени. Полицейские считают, что подозреваемая действовала в одиночку, ее задержали.

О причинах нападения и личности нападавшей данных нет. Врачи скорой помощи оказывают помощь пострадавшим, движение поездов возле платформ 13 и 14 остановили.

Издание T-Online отмечает, что с 1 октября 2023 года в районе центрального вокзала Гамбурга действует запрет на ношение оружия. В середине декабря 2024 года местные власти запретили носить ножи в общественном транспорте.

Агентство ZDF сообщало о царящем на месте происшествия хаосе. Центральный вокзал Гамбурга — второй по загруженности в Европе. Сегодня в городе начались школьные каникулы, поэтому там было действительно много людей.

Напомним, в российском городе Курган напали на замдиректора оборонного предприятия "Курганприбор" Андрея Кондратьева. Его ударили молотком по голове.

Фокус ранее писал о стрельбе в Еврейском музее в Вашингтоне. Погибли работники посольства Израиля в США.