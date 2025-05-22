Стрельба в Вашингтоне: нападавший действовал возле Еврейского музея, есть погибшие из посольства Израиля

Во время торжеств в Еврейском музее в Вашингтоне мужчина подошел к двум израильтянам и выстрелил из пистолета. Жертвами оказались работники посольства Израиля в США, которые планировали обручиться. Полиция сообщила о задержании стрелка. Появилась реакция президента США Дональда Трампа, который заверил, что будет бороться с антисемитизмом.

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О деталях стрельбы в США написало медиа The Telegraph.

Медиа сообщило, что выстрелы раздались поздно вечером 21 мая. Происшествие произошло на улице рядом с Еврейским музеем, в котором как раз проводили торжественное мероприятие "Молодые дипломаты". У входа в здание стояли четверо израильтян. Нападавший подошел к ним вплотную и выстрелил. Жертвы — мужчина и женщина, которые планировали пожениться: они погибли, написало The Telegraph.

После двойного убийства стрелок попытался зайти в музей, рассказали журналистам свидетели событий. Впрочем, его остановила охрана и передала полиции, которая появилась на месте стрельбы. В медиа назвали имя нападавшего — это Элиас Родригес, житель Чикаго. Во время задержания мужчина выкрикивал лозунг "Свободная Палестина". Фото задержанного полиция не публиковала.

Стрельба в США — детали

The Telegraph привело заявление начальницы полиции Вашингтона Памелы Смит. По словам Смит, к делу привлекли ФБР, которое будет расследовать "акт антисемитского терроризма". Кроме того, посол Израиля в США Ехиэль Лейтер рассказал о погибших. По его словам, мужчина приобрел обручальное кольцо и планировал на следующей неделе обручиться с подругой в Иерусалиме.

"Мы будем придерживаться фактов, мы будем придерживаться закона, и этот подсудимый, если ему будет предъявлено обвинение, будет привлечен к ответственности по всей строгости закона", — заявила Смит во время пресс-конференции.

На стрельбу в Вашингтоне отреагировал президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома в соцсети Truth social выразил слова соболезнования семьям жертв и заверил, что будет бороться с антисемитизмом.

Стрельба в США — реакция Дональда Трампа — реакция Дональда Трампа Фото: Скриншот

Отметим, 18 апреля произошла массовая стрельба в США, сообщило CNN. Нападавший открыл огонь из пистолета в государственном университете Флориды в городе Таллахасси. Жертвами стрелка стали восемь американцев: двое погибли, шестеро ранены. Стрелка задержали — им оказался 20-летний американец, которого во время ареста ранили. Медиа подсчитали, что стрельба во Флориде стала шестым инцидентом, который произошел в США в течение первых месяцев 2025 года.

Напоминаем, в январе неизвестный начал стрелять по людям в ночном клубе Нью-Йорка, в котором как раз находилась сотня посетителей. В мае произошел инцидент в гостинице Киева: заметили мужчину, который угрожал прохожим винтовкой AR-15.