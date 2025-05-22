Стрільба у Вашингтоні: нападник діяв біля Єврейського музею, є загиблі з посольства Ізраїлю

Під час урочистостей у Єврейському музеї у Вашингтоні чоловік підійшов до двох ізраїльтян та вистрелив з пістолета. Жертвами виявились працівники посольства Ізраїлю в США, які планували заручитись. Поліція повідомила про затримання стрільця. З'явилась реакція президента США Дональда Трампа, який запевнив, що боротиметься з антисемітизмом.

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Про деталі стрілянини в США написало медіа The Telegraph.

Медіа повідомило, що постріли пролунали пізно увечері 21 травня. Подія сталась на вулиці поруч з Єврейським музеєм, у якому саме проводили урочистий захід "Молоді дипломати". Біля входу в будівлі стояли четверо ізраїльтян. Нападник підійшов до них впритул та вистрелив. Жертви — чоловік та жінка, які планували побратись: вони загинули, написало The Telegraph.

Після подвійного убивства стрілець спробував зайти до музею, розповіли журналістам свідки подій. Втім, його спинила охорона та передала поліції, яка з'явилась на місці стрілянини. У медіа назвали ім'я нападника — це Еліас Родрігес, житель Чикаго. Під час затримання чоловік вигукував гасло "Вільна Палестина". Фото затриманого поліція не публікувала.

Стрілянина в США — деталі

The Telegraph навело заяву начальниці поліції Вашингтона Памели Сміт. Зі слів Сміт, до справи залучили ФБР, яке розслідуватиме "акт антисемітського тероризму". Крім того, посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер розповів про загиблих. З його слів, чоловік придбав обручку і планував наступного тижня заручитись з подругою у Єрусалимі.

"Ми будемо дотримуватися фактів, ми будемо дотримуватися закону, і цей підсудний, якщо йому буде пред'явлено звинувачення, буде притягнутий до відповідальності за всією суворістю закону", — заявила Сміт під час пресконференції.

На стрілянину у Вашингтоні відреагував президент США Дональд Трамп. Голова Білого дому у соцмережі Truth social висловив слова співчуття родинам жертв та запевнив, що боротиметься з антисемітизмом.

Стрілянина в США - реакція Дональда Трампа Фото: Скриншот

Зазначимо, 18 квітня сталась масова стрілянина в США, повідомило CNN. Нападник відкрив вогонь з пістолета у державному університеті Флориди у місті Таллахассі. Жертвами стрільця стали вісім американців: двоє загинули, шестеро поранені. Стрільця затримали — ним виявився 20-річний американець, якого під час арешту поранили. Медіа повідомили, що стрілянина у Флориді стала шостим інцидентом, який стався у США протягом перших місяців 2025 року.

Нагадуємо, у січні невідомий почав стріляти по людях у нічному клубі Нью-Йорка, в якому саме перебувала сотня відвідувачів. У травні стався інцидент в готелі Києва: помітили чоловіка, який погрожував перехожим гвинтівкою AR-15.