Стрілянина в готелі Києва: невідомого спіймали з автоматичною гвинтівкою AR-15 (фото)

Невідомий влаштував стрілянину у Святошинському районі Києва. Імовірно, підозрюваний мав при собі автоматичну гвинтівку AR-15 і пістолет, схожий на Glock.

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Про це повідомила пресслужба київської поліції.

Повідомлення про стрілянину надійшло 14 травня, близько 7:30 ранку, до місця події одразу скерували наряди поліції і ввели спеціальну поліцейську операцію.

Поліцейські затримали стрільця, серед інших відвідувачів готелю постраждалих не було. Поліцейські продовжують працювати на місці події, усі обставини з'ясовують.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що у стрільця була автоматична гвинтівка типу AR-15 і компактний пістолет, схожий на Glock або SIG Sauer.

Нагадаємо, у Софіївській Борщагівці 63-річний чоловік розстріляв військового та його тещу. Унаслідок інциденту обидва потерпілі загинули.

Фокус 22 квітня повідомляв про стрілянину у Святошинському районі Києва. Один із чоловіків дістав вогнепальне поранення.