Стрілянина в готелі Києва: невідомого спіймали з автоматичною гвинтівкою AR-15 (фото)
Невідомий влаштував стрілянину у Святошинському районі Києва. Імовірно, підозрюваний мав при собі автоматичну гвинтівку AR-15 і пістолет, схожий на Glock.
Про це повідомила пресслужба київської поліції.
Повідомлення про стрілянину надійшло 14 травня, близько 7:30 ранку, до місця події одразу скерували наряди поліції і ввели спеціальну поліцейську операцію.
Поліцейські затримали стрільця, серед інших відвідувачів готелю постраждалих не було. Поліцейські продовжують працювати на місці події, усі обставини з'ясовують.
Місцеві Telegram-канали пишуть, що у стрільця була автоматична гвинтівка типу AR-15 і компактний пістолет, схожий на Glock або SIG Sauer.
Нагадаємо, у Софіївській Борщагівці 63-річний чоловік розстріляв військового та його тещу. Унаслідок інциденту обидва потерпілі загинули.
Фокус 22 квітня повідомляв про стрілянину у Святошинському районі Києва. Один із чоловіків дістав вогнепальне поранення.