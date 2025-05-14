Стрельба в отеле Киева: неизвестного поймали с автоматической винтовкой AR-15 (фото)
Неизвестный устроил стрельбу в Святошинском районе Киева. Вероятно, подозреваемый имел при себе автоматическую винтовку AR-15 и пистолет, похожий на Glock.
Об этом сообщила пресс-служба киевской полиции.
Сообщение о стрельбе поступило 14 мая, около 7:30 утра, к месту происшествия сразу направили наряды полиции и ввели специальную полицейскую операцию.
Полицейские задержали стрелка, среди других посетителей отеля пострадавших не было. Полицейские продолжают работать на месте происшествия, все обстоятельства выясняются.
Местные Telegram-каналы пишут, что у стрелка была автоматическая винтовка типа AR-15 и компактный пистолет, похожий на Glock или SIG Sauer.
Напомним, в Софиевской Борщаговке 63-летний мужчина расстрелял военного и его тещу. В результате инцидента оба пострадавших погибли.
Фокус 22 апреля сообщал о стрельбе в Святошинском районе Киева. Один из мужчин получил огнестрельное ранение.