Стрельба в отеле Киева: неизвестного поймали с автоматической винтовкой AR-15 (фото)

Неизвестный устроил стрельбу в Святошинском районе Киева. Вероятно, подозреваемый имел при себе автоматическую винтовку AR-15 и пистолет, похожий на Glock.

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Об этом сообщила пресс-служба киевской полиции.

Сообщение о стрельбе поступило 14 мая, около 7:30 утра, к месту происшествия сразу направили наряды полиции и ввели специальную полицейскую операцию.

Полицейские задержали стрелка, среди других посетителей отеля пострадавших не было. Полицейские продолжают работать на месте происшествия, все обстоятельства выясняются.

Местные Telegram-каналы пишут, что у стрелка была автоматическая винтовка типа AR-15 и компактный пистолет, похожий на Glock или SIG Sauer.

Напомним, в Софиевской Борщаговке 63-летний мужчина расстрелял военного и его тещу. В результате инцидента оба пострадавших погибли.

Фокус 22 апреля сообщал о стрельбе в Святошинском районе Киева. Один из мужчин получил огнестрельное ранение.