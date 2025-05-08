Убил военного и его тещу: новые подробности стрельбы в Софиевской Борщаговке (фото)

В Софиевской Борщаговке 63-летний мужчина расстрелял военного и его тещу. В результате полученных огнестрельных ранений они погибли.

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Полицейские провели спецоперацию и в течение часа задержали стрелка, сообщила 8 мая полиция Киевской области.

Месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине за 1 000 долларов, а сегодня между ними произошел конфликт из-за оплаты. Военный требовал у покупателя выплатить ему дополнительную сумму.

После этого мужчина из купленного оружия расстрелял находившегося дома военного и его тещу. Подозреваемый вошел в свой дом и закрылся внутри. Спецназ полиции оцепил дом и в течение часа задержал мужчину.

Стрельбу в Софиевской Борщаговке устроил 63-летний мужчина

В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по п. 1 части 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Стрельбу в Софиевской Борщаговке устроил автомеханик

Отметим, что СМИ со ссылкой на очевидцев представляли другое развитие событий. Расстрелявшим людей, по версии свидетелей, был местный автомеханик, заподозривший соседей в отравлении своих собак.

Как утверждается, мужчине около 50-60 лет, он всю жизнь занимался ремонтом автомобилей. Свидетелем стрельбы в Софиевской Борщаговке был 74-летний мужчина. По его словам, стрелок возвращался домой с дровами и заметил у своего двора неизвестный автомобиль.

Далее он начал разбираться, а когда свидетель пришел к себе домой, то услышал выстрелы. После этого он увидел застреленного мужчину в машине. Кроме этого, стрелок убил женщину, тело которой нашли в доме.

Фокус уже писал, что устроивший стрельбу из автомата в Софиевской Борщаговке сам сдался полицейским.

Напомним, в Святошинском районе Киева произошла стрельба утром 22 апреля. Один из мужчин был ранен, его госпитализировали.