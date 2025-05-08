Убив військового і його тещу: нові подробиці стрілянини в Софіївській Борщагівці (фото)

У Софіївській Борщагівці 63-річний чоловік розстріляв військового та його тещу. Унаслідок отриманих вогнепальних поранень вони загинули.

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Поліцейські провели спецоперацію і протягом години затримали стрільця, повідомила 8 травня поліція Київської області.

Місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловікові за 1 000 доларів, а сьогодні між ними стався конфлікт через оплату. Військовий вимагав у покупця виплатити йому додаткову суму.

Після цього чоловік із купленої зброї розстріляв військового, який перебував удома, і його тещу. Підозрюваний увійшов у свій будинок і закрився всередині. Спецназ поліції оточив будинок і протягом години затримав чоловіка.

Стрілянину в Софіївській Борщагівці влаштував 63-річний чоловік

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за п. 1 частини 2 ст. 115 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Стрілянину в Софіївській Борщагівці влаштував автомеханік

Зазначимо, що ЗМІ з посиланням на очевидців представляли інший розвиток подій. Тим, хто розстріляв людей, за версією свідків, був місцевий автомеханік, який запідозрив сусідів в отруєнні своїх собак.

Як стверджується, чоловікові близько 50-60 років, він усе життя займався ремонтом автомобілів. Свідком стрілянини в Софіївській Борщагівці був 74-річний чоловік. За його словами, стрілець повертався додому з дровами і помітив біля свого двору невідомий автомобіль.

Далі він почав розбиратися, а коли свідок прийшов до себе додому, то почув постріли. Після цього він побачив застреленого чоловіка в машині. Крім цього, стрілець убив жінку, тіло якої знайшли в будинку.

Фокус уже писав, що той, хто влаштував стрілянину з автомата в Софіївській Борщагівці, сам здався поліцейським.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва сталася стрілянина вранці 22 квітня. Один із чоловіків був поранений, його госпіталізували.