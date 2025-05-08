Стрілянина в Софіївській Борщагівці: чоловік розстріляв кількох людей, триває спецоперація (оновлено)

У Софіївській Борщагівці під Києвом чоловік розстріляв кількох людей. Унаслідок інциденту є загиблі.

Related video

Про це повідомляє поліція Київської області.

Поліція встановлює обставини стрілянини в Бучанському районі, внаслідок якої загинули кілька людей. Наразі проводиться спецоперація із затримання підозрюваного.

"Сьогодні, 8 травня о 15:22 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян", — розповіли поліцейські.

На місці події працюють усі екстрені служби.

Оновлено

Пізніше місцеві пабліки написали, що той, хто влаштував стрілянину з автомата, сам здався поліцейським. Він не є військовослужбовцем.

Нагадаємо, вранці 22 квітня у Святошинському районі Києва сталася стрілянина. Чоловік дістав поранення, його довелося госпіталізувати.

Фокус також писав, як у Дніпропетровській області 21 квітня затримували 44-річного чоловіка, який стріляв з автоматичної зброї у дворі житлового будинку. Підозрюваний міг бути в стані алкогольного сп'яніння.