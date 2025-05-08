Украина
Стрельба в Софиевской Борщаговке: мужчина расстрелял нескольких человек, проводится спецоперация
В Софиевской Борщаговке под Киевом мужчина расстрелял нескольких человек. В результате инцидента есть погибшие.
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Об этом сообщает полиция Киевской области.
Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Бучанском районе, в результате которой погибли несколько человек. Сейчас проводится спецоперация по задержанию подозреваемого.
"Сегодня, 8 мая в 15:22 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Софиевская Борщаговка мужчина расстрелял граждан", — рассказали полицейские.
На месте происшествия работают все экстренные службы. Другие подробности инцидента неизвестны.
Напомним, утром 22 апреля в Святошинском районе Киева произошла стрельба, мужчина получил ранение.