Мінімум 10 поранених: в нічному клубі Нью-Йорку відбулась стрілянина, подробиці (відео)

В поліції повідомляють про десять постраждалих. Однак місцева пожежна служба називає більшу кількість осіб, які потрапили до лікарні. І хоча підозрюваного на цей час не встановлено, розслідується причетність до інциденту седана.

Related video

Біля нічного клубу Amazura в Нью-Йорку, Сполучені штати Америки сталась масова стрілянина. Мінімум 10 осіб отримали поранення, пише Daily Mail.

Постріли пролунали у середу ввечері близько 23:30 по місцевому часу поблизу зала Amazura. Щонайменше троє людей, які отримали вогнепальні поранення, звернулися до місцевої лікарні за медичною допомогою. За даними поліцейського управління Нью-Йорка, ще кілька людей було доставлено до лікарні службою швидкої допомоги. Наразі ніхто не перебуває в критичному стані.

В пожежній службі Нью-Йорка (FDNY) повідомили, що мінімум 11 людей було доставлено з місця події до лікарні. Точна цифра постраждалих на цей час не встановлена.

Журналісти з посиланням на представника поліції Нью-Йорка зазначають, що розслідується причетність сірого седана до стрілянини. Наразі підозрюваних не встановлено.

Зазначимо, що це не перший інцидент з початку нового року. Зокрема, у середу, 1 січня, під час святкування Нового року в Новому Орлеані, штат Луїзіана, водій пікапа протаранив натовп на Бурбон-стріт. В результаті загинуло мінімум 10 осіб, поранено ще 30. Поліція зазначає, що особа діяла навмисно, також він стріляв у правоохоронців.

Пізніше ФБР ідентифікували чоловіка, який влаштував теракт у Новому Орлеані. Виявилося, що це 42-річний Шамсуд-Дін Джаббар, який народився і виріс у Техасі та служив в армії США.

Пізніше стало відомо, що позашляховик Cybertruck від компанії Tesla, що належить близькому другові Дональда Трампа Ілону Маску, загорівся і вибухнув біля входу в готель Дональда Трампа Trump International у Лас-Вегасі. Після вибуху готель був затягнутий димом.