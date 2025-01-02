Минимум 10 раненых: в ночном клубе Нью-Йорка произошла стрельба, подробности (видео)

В полиции сообщают о десяти пострадавших. Однако местная пожарная служба называет большее количество человек, попавших в больницу. И хотя подозреваемый на данный момент не установлен, расследуется причастность к инциденту седана.

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Возле ночного клуба Amazura в Нью-Йорке, Соединенные штаты Америки произошла массовая стрельба. Минимум 10 человек получили ранения, пишет Daily Mail.

Выстрелы раздались в среду вечером около 23:30 по местному времени вблизи зала Amazura. По меньшей мере три человека, получившие огнестрельные ранения, обратились в местную больницу за медицинской помощью. По данным полицейского управления Нью-Йорка, еще несколько человек были доставлены в больницу службой скорой помощи. На данный момент никто не находится в критическом состоянии.

В пожарной службе Нью-Йорка (FDNY) сообщили, что минимум 11 человек были доставлены с места происшествия в больницу. Точная цифра пострадавших на данный момент не установлена.

Журналисты со ссылкой на представителя полиции Нью-Йорка отмечают, что расследуется причастность серого седана к стрельбе. На данный момент подозреваемые не установлены.

Отметим, что это не первый инцидент с начала нового года. В частности, в среду, 1 января, во время празднования Нового года в Новом Орлеане, штат Луизиана, водитель пикапа протаранил толпу на Бурбон-стрит. В результате погибло минимум 10 человек, ранены еще 30. Полиция отмечает, что человек действовал намеренно, также он стрелял в правоохранителей.

Позже ФБР идентифицировали мужчину, который устроил теракт в Новом Орлеане. Оказалось, что это 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар, который родился и вырос в Техасе и служил в армии США.

Позже стало известно, что внедорожник Cybertruck от компании Tesla, принадлежащий близкому другу Дональда Трампа Илону Маску, загорелся и взорвался у входа в отель Дональда Трампа Trump International в Лас-Вегасе. После взрыва отель был затянут дымом.