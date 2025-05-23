На "ключевую фигуру" важного для ВПК РФ предприятия напали с молотком: что известно

Заместителя гендиректора и главного конструктора "Курганприбор" Андрея Кондратьева ударили по голове в собственном подъезде. Его госпитализировали.

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Об этом 23 мая сообщили в Mash.

На руководителя крупнейшего оборонного предприятия "Курганприбор" Андрея Кондратьева напали в подъезде многоэтажки в городе Курган. Отмечается, что примерно в 19:00 он возвращался с работы домой, когда на него набросился мужчина. Нападавший нанес несколько ударов молотком по голове и скрылся.

"Сейчас инженер в больнице. Нападающего ищут", — добавили журналисты.

В "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД проинформировали, что полиция устанавливает обстоятельства нападения.

В медиа "Область 45" со ссылкой на инсайдеров уточнили, что некоторые подробности указывают на связь между инцидентом и профессиональной деятельностью пострадавшего. Редакция подчеркнула, что "Курганприбор" — один из лидеров российского ВПК. Расследование находится на контроле заместителя руководителя комитета Совета Федерации по вопросам обороны и безопасности Сергея Муратова.

По информации Baza, нападавший подстерег Кондратьева в подъезде вечером 22 мая. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию с серьезными травмами головы. Следователи, по словам источников, рассматривают две основные версии: конфликт на работе (следствие выяснило, что руководитель ссорился с подчиненными из-за снижения зарплат) или с кем-то из соседей. Пока нападавшего не схватили.

В "Медузе" сообщили, что Кондратьева называют "ключевой фигурой" на "Курганприборе" и "воспитанником" председателя совета директоров предприятия, сенатора Сергея Муратова. На "Курганприборе" изготавливают широкий спектр продукции для ВПК, из-за войны в Украине оно находится под санкциями США, ЕС и других стран.

Напомним, ночью на 23 мая беспилотники атаковали ПАО "Энергия" в городе Елец Липецкой области РФ. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко рассказал, что это — важный завод для российского ВПК.

22 мая и.о. губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что глава Беловского района Николай Волобуев был госпитализирован после удара БПЛА по его машине. Чиновник пережил уже четвертую атаку, в ней обвинили ВСУ.