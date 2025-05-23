На "ключову фігуру" важливого для ВПК РФ підприємства напали з молотком: що відомо

Заступника гендиректора і головного конструктора "Курганприбор" Андрія Кондратьєва вдарили по голові у власному під’їзді. Його госпіталізували.

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Про це 23 травня повідомили у Mash.

На керівника найбільшого оборонного підприємства "Курганприбор" Андрія Кондратьєва напали у під’їзді багатоповерхівки у місті Курган. Зазначається, що приблизно о 19:00 він повертався з роботи додому, коли на нього накинувся чоловік. Нападник завдав кілька ударів молотком по голові й втік.

"Нині інженер у лікарні. Нападника шукають", — додали журналісти.

У "РИА Новости" з посиланням на пресслужбу регіонального управління МВС проінформували, що поліція встановлює обставини нападу.

У медіа "Область 45" з посиланням на інсайдерів уточнили, що деякі подробиці вказують на зв’язок між інцидентом і професійною діяльністю постраждалого. Редакція підкреслила, що "Курганприбор" — один з лідерів російського ВПК. Розслідування перебуває на контролі заступника керівника комітету Ради Федерації з питань оборони та безпеки Сергія Муратова.

За інформацією Baza, нападник підстеріг Кондратьєва у під’їзді ввечері 22 травня. Постраждалого госпіталізували до реанімації із серйозними травмами голови. Слідчі, зі слів джерел, розглядають дві основні версії: конфлікт на роботі (слідство з’ясувало, що керівник сварився з підлеглими через зниження зарплат) або з кимось із сусідів. Поки нападника не схопили.

У "Медуза" повідомили, що Кондратьєва називають "ключовою фігурою" на "Курганприбор" та "вихованцем" голови ради директорів підприємства, сенатора Сергія Муратова. На "Курганприбор" виготовляють широкий спектр продукції для ВПК, через війну в Україні воно перебуває під санкціями США, ЄС та інших країн.

Нагадаємо, вночі на 23 травня безпілотники атакували ПАТ "Енергія" у місті Єлець Липецької області РФ. Керівник ЦПД Андрій Коваленко розповів, що це — важливий завод для російського ВПК.

22 травня в.о. губернатора Курської області Олександр Хінштейн заявив, що голова Біловського району Микола Волобуєв був госпіталізований після удару БПЛА по його машині. Чиновник пережив вже четверту атаку, у ній звинуватили ЗСУ.