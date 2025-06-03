У російського олігарха Абрамовича можуть відсудити $3,2 млрд і направити їх на підтримку України, — ЗМІ

Уряд Великої Британії розглядає можливість судового позову проти російського мільярдера Романа Абрамовича з метою стягнення $3,2 млрд, отриманих ним від продажу футбольного клубу "Челсі", щоб спрямувати ці кошти на гуманітарну допомогу Україні.

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Про це пише BBC.

У 2022 році Роман Абрамович передав право власності на футбольний клуб "Челсі" інвестиційній групі під керівництвом американського підприємця Тодда Боелі. Цей крок відбувся після того, як проти бізнесмена було введено санкції з боку Великої Британії та Європейського Союзу за його зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Отримані від угоди $3,2 мільярда досі залишаються на замороженому рахунку в одному з британських банків. Будь-яке переміщення або використання цих коштів можливе лише за дозволом Управління з впровадження фінансових санкцій (OFSI), і наразі такої ліцензії Абрамович не отримав.

Влада Великої Британії протягом трьох років намагалася досягти з мільярдером згоди щодо спрямування заморожених коштів на гуманітарну підтримку України. Проте, не досягнувши результатів, уряд розглядає можливість судового позову з метою вилучення коштів у примусовому порядку.

Ще у 2022 році уряд Великої Британії схвалив створення благодійного фонду, покликаного спрямовувати допомогу українцям — зокрема в сферах охорони здоров’я, освіти та забезпечення житлом. Ініціатива належала самому Роману Абрамовичу, який публічно зобов’язався передати на потреби фонду всі чисті прибутки, отримані з продажу футбольного клубу "Челсі".

Однак реалізація цієї ідеї наштовхнулася на юридичні та санкційні бар’єри. Британська влада, Єврокомісія та уряд Португалії — країни, громадянином якої є Абрамович, — досі намагаються узгодити механізм передачі коштів так, щоб не порушити чинних обмежень. Перемовини тривають, але питання залишається відкритим: правовий статус заморожених активів ускладнює їхнє пряме використання, і нині ведеться пошук легальних шляхів спрямування цих коштів на відбудову України.

Нагадаємо, на початку березня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі пообіцяв вжити "дій", щоб розморозити 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,88 мільярда доларів за актуальним курсом), які були отримані від продажу футбольного клубу "Челсі" Абрамовичем понад два роки тому.

Раніше, у червні 2023 року повідомлялось, що російський олігарх Роман Абрамович не підписав угоду про передання коштів від продажу "Челсі" Україні. Він заявив, що частину коштів необхідно віддати "росіянам, що постраждали від війни". Британський уряд на таку пропозицію не погодився, тому гроші залишились замороженими.

Також The Times писали, що за рішенням британської влади фонд не зможе використати гроші, отримані з продажу футбольного клубу, поза межами України.