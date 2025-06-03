У российского олигарха Абрамовича могут отсудить $3,2 млрд и направить их на поддержку Украины, — СМИ

Правительство Великобритании рассматривает возможность судебного иска против российского миллиардера Романа Абрамовича с целью взыскания $3,2 млрд, полученных им от продажи футбольного клуба "Челси", чтобы направить эти средства на гуманитарную помощь Украине.

Related video

Об этом пишет BBC.

В 2022 году Роман Абрамович передал право собственности на футбольный клуб "Челси" инвестиционной группе под руководством американского предпринимателя Тодда Боэли. Этот шаг произошел после того, как против бизнесмена были введены санкции со стороны Великобритании и Европейского Союза за его связи с президентом России Владимиром Путиным.

Полученные от сделки $3,2 миллиарда до сих пор остаются на замороженном счете в одном из британских банков. Любое перемещение или использование этих средств возможно только с разрешения Управления по внедрению финансовых санкций (OFSI), и пока такой лицензии Абрамович не получил.

Власти Великобритании в течение трех лет пытались достичь с миллиардером соглашения о направлении замороженных средств на гуманитарную поддержку Украины. Однако, не достигнув результатов, правительство рассматривает возможность судебного иска с целью изъятия средств в принудительном порядке.

Еще в 2022 году правительство Великобритании одобрило создание благотворительного фонда, призванного направлять помощь украинцам — в частности в сферах здравоохранения, образования и обеспечения жильем. Инициатива принадлежала самому Роману Абрамовичу, который публично обязался передать на нужды фонда все чистые прибыли, полученные с продажи футбольного клуба "Челси".

Однако реализация этой идеи натолкнулась на юридические и санкционные барьеры. Британские власти, Еврокомиссия и правительство Португалии — страны, гражданином которой является Абрамович, — до сих пор пытаются согласовать механизм передачи средств так, чтобы не нарушить действующие ограничения. Переговоры продолжаются, но вопрос остается открытым: правовой статус замороженных активов затрудняет их прямое использование, и сейчас ведется поиск легальных путей направления этих средств на восстановление Украины.

Напомним, в начале марта министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми пообещал предпринять "действия", чтобы разморозить 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,88 миллиарда долларов по актуальному курсу), которые были получены от продажи футбольного клуба "Челси" Абрамовичем более двух лет назад.

Ранее, в июне 2023 года сообщалось, что российский олигарх Роман Абрамович не подписал соглашение о передаче средств от продажи "Челси" Украине. Он заявил, что часть средств необходимо отдать "россиянам, пострадавшим от войны". Британское правительство на такое предложение не согласилось, поэтому деньги остались замороженными.

Также The Times писали, что по решению британских властей фонд не сможет использовать деньги, полученные с продажи футбольного клуба, вне пределов Украины.