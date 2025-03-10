Британия обещает разблокировать $2,88 миллиарда с продажи "Челси" и передать их Украине

Олигарх Роман Абрамович хотел, чтобы его деньги ушли россиянам, но этого британцы не позволили. Теперь они настроены выбивать деньги, которые лежат в фонде уже более двух лет, через суд.

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми пообещал принять "действия", чтобы разморозить 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,88 миллиарда долларов по актуальному курсу). Речь идет об обращении в суд относительно денег, которые были получены от продажи футбольного клуба "Челси" миллиардером из РФ Романом Абрамовичем более двух лет назад. Об этом 9 марта сообщили в The Financial Times.

Британцы хотят направить средства в Украину. Последние пару лет они хранились на банковском счете специального траста, а дискуссии по их использованию продолжаются.

"Я расстроен тем, что этого не произошло, это правда — и что деньги нужно распределять, их нужно использовать", — заявил Лемми, заверив, что попытается преодолеть возникший "затор".

По его словам, в приоритете — не судебный процесс, ведь на это нужно время. Однако, по данным источников, это — один из вариантов на столе. Также в Великобритании рассматривают вариант достижения соглашения с фондом, созданным для хранения средств.

Министр признал, что есть определенные "юридические сложности" в этом вопросе. Однако он заверил, что полон решимости разблокировать деньги и готов сделать для этого "все возможное".

Отмечается, что правительство стремится, чтобы средства были потрачены внутри Украины. В то же время обсуждаемая фундация выступает за более гибкую поддержку, в частности украинских беженцев. Сам Абрамович в марте 2022 года заявлял, что деньги из фонда пойдут на "благо всех жертв войны в Украине", обещая поддержку в восстановлении и выделение средств на срочные нужды.

"Официальные лица Великобритании продолжают обсуждение с представителями господина Абрамовича, экспертами и международными партнерами, и мы удвоим наши усилия для достижения решения", — заявили в МИД.

Напомним, в июне 2023 года сообщалось, что российский олигарх Роман Абрамович не подписал соглашение о передаче средств от продажи "Челси" Украине. Он заявил, что часть средств необходимо отдать "россиянам, пострадавшим от войны". Британское правительство на такое предложение не согласилось, поэтому деньги остались замороженными.

В The Times передавали, что по решению британских властей фонд не сможет использовать деньги, полученные с продажи футбольного клуба, вне пределов Украины.