Деньги Абрамовича от продажи "Челси" до сих пор не приносят пользу Украине, — The Guardian

Комитет Палаты лордов Великобритании считает, что следует начать более тесное сотрудничество с европейскими коллегами на случай, если США начнут сокращать финансирование Украины.

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Члены комитета Палаты лордов по европейским делам назвали неспособность британских министров потратить деньги на Украину "непостижимой". Об этом пишет The Guardian.

Речь идет о сделке российского олигарха Романа Абрамовича, находящегося под санкциями. Британцы почти два года назад, в 2022 году, разрешили ему продать футбольный клуб "Челси" при условии, что вырученные денежные средства будут потрачены на помощь жертвам войны в Украине.

Однако, по информации издания, деньги до сих пор остаются заблокированными на счете в английском банке из-за спора британского правительства и Абрамовича. Суть спора состоит в том, что они никак не могут решить, каким именно образом они должны быть потрачены.

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"Непостижимо, что спустя два года после заключения соглашения между Абрамовичем и правительством оно до сих пор не реализовано", — возмутился Питер Рикеттс, бывший советник Дэвида Кэмерона по национальной безопасности и председатель комитета.

И призвал правительство использовать все возможные и доступные правовые рычаги, чтобы Украина наконец смогла "получить столь необходимую, обещанную и давно назревшую помощь".

На это Министерство иностранных дел во вторник, 30 января, уведомило, что средства, полученные от продажи футбольного клуба "Челси", заморожены на банковском счете в Великобритании, пока независимые эксперты создают фонд для управления и распределения этих денег.

"Затем необходимо будет подать заявку на получение лицензии, чтобы перевести средства в фонд", — уточнили они.

К истории вопроса

Роман Абрамович завершил продажу клуба "Челси" в мае 2022 года. Клуб был продан консорциуму во главе с Тоддом Боэли и американской частной инвестиционной компанией Clearlake Capital.

В 2023 году денежные средства оставались замороженными на банковском счете, принадлежащем компании Абрамовича Fordstam.

Близкие к Абрамовичу люди, комментарий которых приводит Guardian, заявили, что соглашение заключалось в том, что деньги должны быть перечислены "всем жертвам конфликта в Украине и его последствий". Однако правительство Великобритании настаивало на том, что средства должны быть потрачены исключительно на гуманитарные цели в Украине.

Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел, заявил комитету во время слушаний, что правительство хочет, чтобы деньги были потрачены именно на гуманитарные цели в Украине, а "не на другие цели, связанные с Украиной или чем-то еще".

Лео Дочерти, министр по делам Европы, заявил, что существует "разногласие" относительно того, кто должен получать выгоду от создаваемого фонда для управления и распределения денег.

Члены комитета лордов настаивали на том, что деньги следует тратить только на территориях, контролируемых правительством Украины, а не на тех частях Украины, которые в настоящее время оккупированы и контролируются Россией.

Отчет комитета, в котором насчитывается почти 100 страниц, также рекомендует британским министрам начать более тесное сотрудничество со своими европейскими коллегами на случай, если США начнут сокращать финансирование Украины.

"Тесное сотрудничество Великобритании и ЕС для обеспечения непрерывного предоставления достаточной военной поддержки Украине будет иметь особое значение в случае изменения политики будущей администрацией США", — предупреждают лорды.

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Напомним, еще 4 июля сообщалось, что деньги российского олигарха Абрамовича запретили использовать вне Украины. По словам главы фонда Майка Пенроуза, любые запросы о том, чтобы направить деньги украинцам за пределами страны или семьям, принимающим пострадавших в других странах, в том числе в Великобритании, не будут рассматриваться.

В июне 2023 года СМИ писали, что Роман Абрамович не подписал соглашение о передаче Украине 2,3 миллиарда фунтов стерлингов средств, полученных после продажи "Челси". Олигарх якобы считает, что часть этих денег должны получить "пострадавшие от войны россияне".