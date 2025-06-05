Скандал на Синаї: Єгипет хоче конфіскувати найстаріший християнський монастир

Монастир Святої Катерини на горі Синай — найстаріший населений християнський монастир. Рішення єгипетського суду тепер ставить під питання його право власності. А захисники монастиря порівнюють інцидент із падінням Константинополя.

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Про це пише NZZ.

Монастир святої Катерини став предметом суперечки між Грецією та Єгиптом

У грецьких ЗМІ домінує одна тема: доля монастиря Святої Катерини на Синайському півострові в Єгипті. Минулого тижня єгипетський апеляційний суд виніс рішення в юридичній суперечці, що тривала понад десять років.

Тільки невелика частина вердикту була оприлюднена. Кілька об'єктів нерухомості, що належать грецькому православному монастирю, можуть бути націоналізовані. Спостерігачі також побоюються, що монастир може втратити свій християнський характер. У Греції припускають, що неминучим є вигнання близько двадцяти православних ченців із монастиря і конфіскація самого комплексу будівель.

Офіційний Каїр це заперечує, проте Афіни вбачають у цьому рішенні загрозу подальшому існуванню монастиря, який з 2002 року є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Монастир Святої Катерини на горі Синай на старому фото Фото: Wikipedia

Монастир має однакове значення для християн, іудеїв і мусульман: його було збудовано на місці, де, згідно з біблійним переказом, стояла неопалима купина і Мойсей отримав Десять заповідей. Церква існувала там ще до того, як укріплений комплекс побудував імператор Юстиніан I 557 року. У IX столітті монастир був названий на честь святої Катерини Олександрійської. Він століттями був місцем паломництва і зараз приймає понад 2000 відвідувачів на день. Також у монастирі зберігається величезна бібліотека цінних рукописів і велика колекція стародавніх ікон, які пережили іконоборство.

Монастирський комплекс, який пережив століття неушкодженим, навіть має мечеть із мінаретом. Це колишня каплиця, перероблена в 11 столітті. Понад 100 бедуїнів працюють у монастирі водіями та садівниками, охоронцями та кухарями.

Цього тижня до Каїра вирушила грецька делегація на чолі з міністром закордонних справ Йоргосом Герапетрітісом для укладення угоди про врегулювання статусу грецького православного монастиря Святої Катерини на Синаї.

Раніше вже були напружені переговори між представниками обох країн. На вихідних прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі особисто говорили телефоном.

Текст угоди вже був узгоджений наприкінці грудня і прямо визнавав право власності Грецької православної церкви на монастир. Однак Міністерство юстиції Єгипту відмовилося його схвалити, тож зрештою суд виніс рішення.

Частина земель, раніше приписаних монастирю, а саме 25 ділянок у віддалених районах, можуть бути націоналізовані. Ці землі використовуються ченцями для вирощування сільськогосподарських культур і водопостачання. Однак чітких доказів права власності немає, тому суд визнав їх державною власністю.

Монастир може конфіскувати влада Єгипту Фото: tripadvisor

У Греції побоюються, що весь об'єкт може бути переданий під юрисдикцію єгипетського уряду як археологічна пам'ятка. Тоді ченцям буде надано тільки право користуватися монастирем, без того, щоб він залишався власністю церкви.

Однією з причин рішення може бути те, що Єгипет хоче розвивати безплідну територію навколо монастиря для туризму.

Наразі ченці закрили ворота монастиря Святої Катерини для відвідувачів. Вони заявили, що хочуть сумувати і молитися за виживання монастиря.

Передбачувана загроза монастирю мобілізувала греків. Навіть ліва світська опозиційна партія Syriza протестує, називаючи це "втратою для Греції та православ'я".

Ситуацію з монастирем навіть порівнюють із падінням Константинополя під натиском османів 1453 року: глава Грецької православної церкви Ієронім II Афінський заявив, що монастир "зараз вступає в пору тяжких випробувань, що нагадують про набагато похмуріші часи в історії".

Нагадаємо, раніше в Греції вчені провели дослідження знаменитого Парфенона і з'ясували, що храм міг бути освітлений таким чином, щоб викликати трепет і благоговіння.

Також у Єгипті продовжують археологічні розкопки в Синайській пустелі і вже зробили кілька цікавих відкриттів.