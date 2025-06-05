Скандал на Синае: Египет хочет конфисковать старейший христианский монастырь

Монастырь Святой Екатерины на горе Синай — самый старый обитаемый христианский монастырь. Решение египетского суда теперь ставит под вопрос его право собственности. А защитники монастыря сравнивают инцидент с падением Константинополя.

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Об этом пишет NZZ.

Монастырь святой Екатерины стал предметом спора между Грецией и Египтом

В греческих СМИ доминирует одна тема: судьба монастыря Святой Екатерины на Синайском полуострове в Египте. На прошлой неделе египетский апелляционный суд вынес решение в юридическом споре, который длился более десяти лет.

Только небольшая часть вердикта была обнародована. Несколько объектов недвижимости, принадлежащих греческому православному монастырю, могут быть национализированы. Наблюдатели также опасаются, что монастырь может потерять свой христианский характер. В Греции предполагают, что неизбежно изгнание около двадцати православных монахов из монастыря и конфискация самого комплекса зданий.

Официальный Каир это отрицает, однако Афины видят в этом решении угрозу дальнейшему существованию монастыря, который с 2002 года является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Монастырь Святой Екатерины на горе Синай на старом фото Фото: Wikipedia

Монастырь имеет одинаковое значение для христиан, иудеев и мусульман: он был построен на месте, где, согласно библейскому преданию, стоял неопалимая купина и Моисей получил Десять заповедей. Церковь существовала там еще до того, как укрепленный комплекс был построен императором Юстинианом I в 557 году. В IX веке монастырь был назван в честь святой Екатерины Александрийской. Он столетиями был местом паломничества и сейчас принимает более 2000 посетителей в день. Также в монастыре хранится огромная библиотека ценных рукописей и обширная коллекция древних икон, переживших иконоборчество.

Монастырский комплекс, который пережил столетия невредимым, даже имеет мечеть с минаретом. Это бывшая часовня, переделанная в 11 веке. Более 100 бедуинов работают в монастыре водителями и садовниками, охранниками и поварами.

На этой неделе в Каир отправилась греческая делегация во главе с министром иностранных дел Йоргосом Герапетритисом для заключения соглашения об урегулировании статуса греческого православного монастыря Святой Екатерины на Синае.

Ранее уже были напряженные переговоры между представителями обеих стран. На выходных премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси лично говорили по телефону.

Текст соглашения уже был согласован в конце декабря и прямо признавал право собственности Греческой православной церкви на монастырь. Однако Министерство юстиции Египта отказалось его одобрить, поэтому в конечном итоге суд вынес решение.

Часть земель, ранее приписанных монастырю, а именно 25 участков в отдаленных районах, могут быть национализированы. Эти земли используются монахами для выращивания сельскохозяйственных культур и водоснабжения. Однако четких доказательств права собственности нет, поэтому суд признал их государственной собственностью.

Монастырь могут конфисковать власти Египта Фото: tripadvisor

В Греции опасаются, что весь объект может быть передан под юрисдикцию египетского правительства как археологический памятник. Тогда монахам будет предоставлено только право пользоваться монастырем, без того, чтобы он оставался собственностью церкви.

Одной из причин решения может быть то, что Египет хочет развивать бесплодную территорию вокруг монастыря для туризма.

Сейчас монахи закрыли ворота монастыря Святой Екатерины для посетителей. Они заявили, что хотят скорбеть и молиться за выживание монастыря.

Предполагаемая угроза монастырю мобилизовала греков. Даже левая светская оппозиционная партия Syriza протестует, называя это "потерей для Греции и православия".

Ситуацию с монастырем даже сравнивают с падением Константинополя под натиском османов в 1453 году: глава Греческой православной церкви Иероним II Афинский заявил, что монастырь "сейчас вступает в пору тяжких испытаний — напоминающих о гораздо более мрачных временах в истории".

Напомним, ранее в Греции ученые провели исследование знаменитого Парфенона и выяснили, что храм мог быть освещен таким образом, чтобы вызывать трепет и благоговение.

Также в Египте продолжают археологические раскопки в Синайской пустыне и уже сделали несколько интересных открытий.