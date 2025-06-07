7 годин в черзі, щоб з'їсти омлет: чому 81-річна Джей Фай отримала зірку Мішлен (відео)

Під час відпустки в Азії та поїздки в Бангкок можна помітити довжелезні черги біля ресторану вуличної їжі, яким керує таїландка Джей Фай. Фай 81 рік і вона отримала одну зірку Мішлен за ідеальне приготування страв та гарну подачу. Українська блогерка побувала в ресторані й показала готування просто неба, яке вразило світових рестораторів.

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Про поїздку в Азію та ресторан Джей Фай блогерка з ніком kanevvska розповіла у TikTok.

Блогерка поділилась враженнями про візит в ресторан у Бангкоку, у якому готує Фай. 81-річна жінка отримала зірку Мішлен, була героїнею фільму Netflix і до якої стоять в чергах по кілька годин. Туристка прочекала в черзі близько двох годин, щоб сісти за столик вуличного ресторану. Водночас інші люди скаржились, що стояли на вулиці по сім годин. Кухня ресторану відкрита, і відвідувачів на власні очі бачать приготування своєї страви. Блогерка замовила фірмову страву Фай — крабовий омлет, який високо оцінили світові експерти. Бачимо, що куховарці доводиться працювати в окулярах для плавання, щоб відкритий вогонь та краплі розпеченого жиру не пошкодили зору. Вказано, що вартість омлету та локшини — 65 дол. З її слів, ціна за страви — у 10 разів більше, ніж у сусідніх ресторанчиках. Втім, авторка відео не шкодує, бо була вражена.

"Обід тут нам обійшовся у 65 доларів, в інших подібних закладах 6-10, 10 разів більше. Але, чесно, я не шкодую ні однієї копійки, бо це було шоу. Шоу, за яким всі тихо спостерігали, очікуючи годинами в черзі, а потім своєї страви", — розповіла kanevvska.

Відпустка в Азії — що відомо про Джей Фай

Джей Фай — шеф-куховарка ресторану Raan Jay Fai у центрі Бангкоку, який спеціалізується на стравах Таїланду. Страви готуються з морепродуктів, їх обсмажують на глибоких сковорідка (вок) на відкритому вогні. У 2018 році до ресторану завітали експерти Мішлен і оцінили роботу Май на одну зірку. У поясненні вказано, що одна зірка вручається у випадку, коли у закладі є "високоякісна страва, варта зупинки". Зірка вперше була вручена у 2018 році й статус втримується вже сьомий рік поспіль, вказано на порталі "Мішлен". Окремо зауважується, що страва, яка вразила експертів — коричневі омлети з крабів та локшина з морепродуктами та підливою.

У мережі можна відшукати кадри з роботою Май. Бачимо ресторан вуличної їжі, у якому страви готуються на відкритій кухні на очах відвідувачів. У Май є помічниці, але основну страву вона робить особисто: стоїть над воком у великих окулярах плавця.

В Instagram є сторінці ресторану Джей Фай. Наголошується, що у ресторані немає бронювання, оскільки куховарці — 81 рік, і відвідувачі повинні розуміти проблему. На Google maps — 3,5 зірки та понад 4,6 тис. відгуків. Один з останніх — від туриста Олександра, якому сподобався фірмовий омлет з дуже великою кількістю крабового м'яса.

Зазначимо, у 2024 році у мережі розповіли про досвід відпустки в Азії, коли турист був розчарований прогулянкою до водоспаду. З'ясувалось, турист відвідав найвищий "природній" водоспад Китаю і побачив, що вода витікає не з породи, а з труби.

Нагадуємо, видання The Daily Mail попередило про небезпеку відпустки в Азії, оскільки зловмисники тренують мавп на крадіжки гаманців.