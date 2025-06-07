7 часов в очереди, чтобы съесть омлет: почему 81-летняя Джей Фай получила звезду Мишлен (видео)

Во время отпуска в Азии и поездки в Бангкок можно заметить длинные очереди возле ресторана уличной еды, которым руководит таиландка Джей Фай. Фай 81 год и она получила одну звезду Мишлен за идеальное приготовление блюд и хорошую подачу. Украинская блогерка побывала в ресторане и показала готовку под открытым небом, которая поразила мировых рестораторов.

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О поездке в Азию и ресторане Джей Фай блогерка с ником kanevvska рассказала в TikTok.

Блогерка поделилась впечатлениями о визите в ресторан в Бангкоке, в котором готовит Фай. 81-летняя женщина получила звезду Мишлен, была героиней фильма Netflix и к ней стоят в очередях по несколько часов. Туристка прождала в очереди около двух часов, чтобы сесть за столик уличного ресторана. В то же время другие люди жаловались, что стояли на улице по семь часов. Кухня ресторана открыта, и посетители воочию видят приготовление своего блюда. Блогерка заказала фирменное блюдо Фай — крабовый омлет, который высоко оценили мировые эксперты. Видим, что поварихе приходится работать в очках для плавания, чтобы открытый огонь и капли раскаленного жира не повредили зрение. Указано, что стоимость омлета и лапши — 65 долл. По ее словам, цена за блюда — в 10 раз больше, чем в соседних ресторанчиках. Впрочем, авторка видео не жалеет, потому что была поражена.

"Обед здесь нам обошелся в 65 долларов, в других подобных заведениях 6-10, 10 раз больше. Но, честно, я не жалею ни одной копейки, потому что это было шоу. Шоу, за которым все тихо наблюдали, ожидая часами в очереди, а потом своего блюда", — рассказала kanevvska.

Отпуск в Азии — что известно о Джей Фай

Джей Фай — шеф-повар ресторана Raan Jay Fai в центре Бангкока, который специализируется на блюдах Таиланда. Блюда готовятся из морепродуктов, их обжаривают на глубоких сковородках (вок) на открытом огне. В 2018 году ресторан посетили эксперты Мишлен и оценили работу Май на одну звезду. В пояснении указано, что одна звезда вручается в случае, когда в заведении есть "высококачественное блюдо, стоящее остановки". Звезда впервые была вручена в 2018 году и статус удерживается уже седьмой год подряд, указано на портале "Мишлен". Отдельно отмечается, что блюдо, которое поразило экспертов — коричневые омлеты из крабов и лапша с морепродуктами и подливой.

В сети можно отыскать кадры с работой Май. Видим ресторан уличной еды, в котором блюда готовятся на открытой кухне на глазах посетителей. У Май есть помощницы, но основное блюдо она делает лично: стоит над воком в больших очках пловца.

Отпуск в Азии — как Джей Фай готови крабовый омлет

В Instagram есть странице ресторана Джей Фай. Отмечается, что в ресторане нет бронирования, поскольку повару — 81 год, и посетители должны понимать проблему. На Google maps — 3,5 звезды и более 4,6 тыс. отзывов. Один из последних — от туриста Александра, которому понравился фирменный омлет с очень большим количеством крабового мяса.

Отметим, в 2024 году в сети рассказали об опыте отпуска в Азии, когда турист был разочарован прогулкой к водопаду. Выяснилось, турист посетил самый высокий "естественный" водопад Китая и увидел, что вода вытекает не из породы, а из трубы.

Напоминаем, издание The Daily Mail предупредило об опасности отпуска в Азии, поскольку злоумышленники тренируют обезьян на кражи кошельков.