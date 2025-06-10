Катастрофа Судного дня на Темзі: судно часів Другої світової загрожує мегавибухом

Корабель "Річард Монтгомері", завантажений бомбами, лежить на дні Темзи вже 81 рік. І у 2025-му він цілком може зруйнуватися остаточно, спровокувавши потужний вибух і навіть цунамі.

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Про це пише Daily Mail.

Пароплав SS Richard Montgomery затонув у гирлі Темзи недалеко від Ширнесса, графство Кент, у серпні 1944 року, забравши на дно 1400 тонн вибухівки часів Другої світової війни.

Корабель "Річард Монтгомері" називають кораблем "Судного дня"

Його щогли все ще підносяться над ватерлінією, і є плани їх прибрати, щоб вони не звалилися на уламки і не спровокували вибух.

Однак нове обстеження судна показало, що стан самого корпусу погіршується: за рік, що минув від моменту останнього обстеження, було виявлено кілька тривожних змін.

Тепер Міністерство транспорту Британії оголосило на місці аварії безпольотну зону, що забороняє польоти цивільної та неекстреної авіації.

Передня частина судна, яке розламалося навпіл, коли затонуло, повільно перекидається. А другий вантажний трюм "прогнувся" і тріснув.

Експерти вважають, що "Річард Монтгомері" може остаточно зруйнуватися вже 2025 року. Адже якщо судити з морського дна, найгірше ще попереду.

Корабель "Судного дня" потонув у 1944 році, сівши на мілину Фото: vesselfinder.com

У доповіді Королівського військового наукового коледжу 1970 року було передбачено, що станеться, якщо весь запас вибухівки вибухне одночасно.

Вибух призведе до утворення стовпа води і сміття заввишки 3000 метрів і п'ятиметрового цунамі, яке поглине прилеглий Ширнесс. На лінії вогню також перебуває місто Саутенд, розташоване приблизно за п'ять миль на північ від місця аварії. Тож за затонулим кораблем закріпилося прізвисько "корабель Судного дня".

Деніел Коуен, лідер ради Саутенда, вимагає від влади відповідей, оскільки ще рік тому його запевняли, що уламки "Монтгомері" залишаються стабільними.

"Річард Монтгомері" таїть у собі 1400 тонн вибухівки Фото: Getty Images

"Ми хочемо отримати більше ясності щодо довгострокових планів стосовно місця аварії. Найбільше нам потрібне розуміння довгострокових планів", повідомив Коуен.

Міністерство транспорту, відповідальне за місце аварії корабля Судного дня, заявило, що безпольотну зону запровадили за рекомендацією експертів, і вона діятиме до подальшого повідомлення.

Нагадаємо, Фокус писав про корабель "Річард Монтгомері", який затонув після того, як сів на мілину. Його намагалися розвантажити, але корпус тріснув і судно пішло на дно.

Місцева влада боїться, що корабель "Судного дня" міг перевозити не тільки бомби, а й іприт, отруйний газ, який під час вибуху накриє отруйною хмарою всі околиці.