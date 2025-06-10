Катастрофа Судного дня на Темзе: судно времен Второй мировой грозит мегавзрывом

Корабль "Ричард Монтгомери", груженный бомбами, лежит на дне Темзы уже 81 год. И в 2025-м он вполне может разрушиться окончательно, спровоцировав мощнейший взрыв и даже цунами.

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Об этом пишет Daily Mail.

Пароход SS Richard Montgomery затонул в устье Темзы недалеко от Ширнесса, графство Кент, в августе 1944 года, унеся на дно 1400 тонн взрывчатки времен Второй мировой войны.

Корабль "Ричард Монтгомери" называют кораблем "Судного дня"

Его мачты все еще возвышаются над ватерлинией, и есть планы их убрать, чтобы они не рухнули на обломки и не спровоцировали взрыв.

Однако новое обследование судна показало, что состояние самого корпуса ухудшается: за год, прошедший с момента последнего обследования, было обнаружено несколько тревожных изменений.

Теперь Министерство транспорта Британии объявило на месте крушения бесполетную зону, запрещающую полеты гражданской и неэкстренной авиации.

Передняя часть судна, которое разломилось напополам, когда затонуло, медленно опрокидывается. А второй грузовой трюм "прогнулся" и треснул.

Эксперты полагают, что "Ричард Монтгомери" может окончательно разрушиться уже в 2025 году. Ведь если судить по морскому дну, худшее еще впереди.

Корабль "Судного дня" утонул в 1944 году, сев на мель Фото: vesselfinder.com

В докладе Королевского военного научного колледжа 1970 года было предсказано, что произойдет, если весь запас взрывчатки взорвется одновременно.

Взрыв приведет к образованию столба воды и мусора высотой 3000 метров и пятиметрового цунами, которое поглотит близлежащий Ширнесс. На линии огня также находится город Саутенд, расположенный примерно в пяти милях к северу от места крушения. Так что за затонувшим кораблем закрепилось прозвище "корабль Судного дня".

Дэниел Коуэн, лидер совета Саутенда, требует от властей ответов, так как еще год назад его заверяли, что обломки "Монтгомери" остаются стабильными.

"Ричард Монтгомери" таит в себе 1400 тонн взрывчатки Фото: Getty Images

"Мы хотим получить больше ясности относительно долгосрочных планов относительно места крушения. Больше всего нам нужно понимание долгосрочных планов", сообщил Коуэн.

Министерство транспорта, ответственное за место крушения корабля Судного дня, заявило, что бесполетная зона была введена по рекомендации экспертов и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Напомним, Фокус писал о корабле "Ричард Монтгомери", который затонул после того, как сел на мель. Его пытались разгрузить, но корпус треснул и судно ушло на дно.

Местные власти боятся, что корабль "Судного дня" мог перевозить не только бомбы, но и иприт, ядовитый газ, который при взрыве накроет отравляющим облаком все окрестности.