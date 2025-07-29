Велика Британія може визнати Палестину: Кір Стармер назвав умову (відео)
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після засідання Кабінету міністрів заявив, що Лондон визнає Палестинську державу у вересні.
Це станеться в тому разі, якщо Ізраїль не погодиться на припинення вогню і створення двох держав, — пише The Guardian.
За його словами, британський уряд завжди дотримувався позиції, згідно з якою визнання Палестинської держави є невід'ємним правом палестинського народу.
Він додав, що у зв'язку з дедалі нестерпнішою ситуацією в Газі та перспективами мирного процесу, спрямованого на створення двох держав, що зменшуються, зараз дуже вдалий час для просування цієї позиції.
Стармер сказав, що Велика Британія визнає державу Палестина у вересні, до Генеральної Асамблеї ООН, якщо ізраїльський уряд не здійснить істотних кроків для вирішення ситуації в Газі, не досягне припинення вогню, не дасть чітко зрозуміти, що не буде анексії Західного берега, і не візьме на себе зобов'язання щодо довгострокового мирного процесу, який забезпечить рішення про створення двох держав.
При цьому політик наголосив, що між Ізраїлем і ХАМАС немає жодної еквівалентності:
"Наші вимоги до ХАМАС залишаються чинними: вони мають звільнити всіх заручників, підписати угоду про припинення вогню, визнати, що не відіграватимуть жодної ролі в уряді Гази і роззброїтися".
У МЗС Ізраїлю вже відреагували на слова Стармера.
"Ізраїль відкидає заяву прем'єр-міністра Великобританії. Зміна позиції британського уряду нині, що послідувала за діями Франції та внутрішньополітичним тиском, є нагородою для ХАМАС і підриває зусилля з досягнення припинення вогню в секторі Газа і створення умов для звільнення заручників", — ідеться в повідомленні відомства на Х.
Палестина і дві держави: що відомо
Палестина — де-юре незалежна частково визнана держава на Близькому Сході, що перебуває в процесі створення. Незалежність Держави Палестина станом на кінець квітня 2024 року визнали 146 із 193 держав — членів ООН, зокрема й Україна.
75 років тому, 29 листопада 1947 року, Генасамблея ООН затвердила план поділу Палестини на дві незалежні держави. Тоді два народи не зійшлися в думках: єврейське населення схвалило план, а араби були категорично проти. За підсумком було створено державу Ізраїль, яка отримала майже половину палестинських земель
Створення двох незалежних держав — Ізраїлю та Палестини — на місці історичного регіону Палестина передбачає резолюція Генасамблеї ООН 1947 року. Однак цей план не реалізували. У 1988 році Палестина, яка частково перебуває під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність.
За даними експертів із Близького Сходу Девіда Поллока і Кетрін Клівленд, станом на 2021 рік більшість палестинців заявили про бажання повернути собі всю історичну територію Палестини, включно з Ізраїлем до 1967 року. Рішення про створення єдиної держави з рівними правами для арабів і євреїв посіло друге місце.
Раніше про готовність визнати Палестинську державу вже у вересні 2025 року заявив президент Франції Еммануель Макрон.
У відповідь на це прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підкреслив, що "рішуче засуджує" рішення визнати Палестину державою.
Нагадаємо, Верховна Рада хоче визнати Північну Корею державою-агресором і співучасницею збройної агресії РФ проти України.