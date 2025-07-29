Велика Британія може визнати Палестину: Кір Стармер назвав умову (відео)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після засідання Кабінету міністрів заявив, що Лондон визнає Палестинську державу у вересні.

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Це станеться в тому разі, якщо Ізраїль не погодиться на припинення вогню і створення двох держав, — пише The Guardian.

За його словами, британський уряд завжди дотримувався позиції, згідно з якою визнання Палестинської держави є невід'ємним правом палестинського народу.

Він додав, що у зв'язку з дедалі нестерпнішою ситуацією в Газі та перспективами мирного процесу, спрямованого на створення двох держав, що зменшуються, зараз дуже вдалий час для просування цієї позиції.

Заява Кіра Стармера про можливе визнання Палестини

Стармер сказав, що Велика Британія визнає державу Палестина у вересні, до Генеральної Асамблеї ООН, якщо ізраїльський уряд не здійснить істотних кроків для вирішення ситуації в Газі, не досягне припинення вогню, не дасть чітко зрозуміти, що не буде анексії Західного берега, і не візьме на себе зобов'язання щодо довгострокового мирного процесу, який забезпечить рішення про створення двох держав.

При цьому політик наголосив, що між Ізраїлем і ХАМАС немає жодної еквівалентності:

"Наші вимоги до ХАМАС залишаються чинними: вони мають звільнити всіх заручників, підписати угоду про припинення вогню, визнати, що не відіграватимуть жодної ролі в уряді Гази і роззброїтися".

У МЗС Ізраїлю вже відреагували на слова Стармера.

"Ізраїль відкидає заяву прем'єр-міністра Великобританії. Зміна позиції британського уряду нині, що послідувала за діями Франції та внутрішньополітичним тиском, є нагородою для ХАМАС і підриває зусилля з досягнення припинення вогню в секторі Газа і створення умов для звільнення заручників", — ідеться в повідомленні відомства на Х.

У МЗС Ізраїлю визнання Палестини назвали подарунком ХАМАСу Фото: Скриншот

Палестина і дві держави: що відомо

Палестина — де-юре незалежна частково визнана держава на Близькому Сході, що перебуває в процесі створення. Незалежність Держави Палестина станом на кінець квітня 2024 року визнали 146 із 193 держав — членів ООН, зокрема й Україна.

75 років тому, 29 листопада 1947 року, Генасамблея ООН затвердила план поділу Палестини на дві незалежні держави. Тоді два народи не зійшлися в думках: єврейське населення схвалило план, а араби були категорично проти. За підсумком було створено державу Ізраїль, яка отримала майже половину палестинських земель

Створення двох незалежних держав — Ізраїлю та Палестини — на місці історичного регіону Палестина передбачає резолюція Генасамблеї ООН 1947 року. Однак цей план не реалізували. У 1988 році Палестина, яка частково перебуває під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність.

За даними експертів із Близького Сходу Девіда Поллока і Кетрін Клівленд, станом на 2021 рік більшість палестинців заявили про бажання повернути собі всю історичну територію Палестини, включно з Ізраїлем до 1967 року. Рішення про створення єдиної держави з рівними правами для арабів і євреїв посіло друге місце.

Раніше про готовність визнати Палестинську державу вже у вересні 2025 року заявив президент Франції Еммануель Макрон.

У відповідь на це прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підкреслив, що "рішуче засуджує" рішення визнати Палестину державою.

Нагадаємо, Верховна Рада хоче визнати Північну Корею державою-агресором і співучасницею збройної агресії РФ проти України.