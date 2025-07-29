Великобритания может признать Палестину: Кир Стармер назвал условие (видео)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после заседания Кабинета министров заявил, что Лондон признает Палестинское государство в сентябре.

Related video

Это произойдет в том случае, если Израиль не согласится на прекращение огня и создание двух государств, – пишет The Guardian.

По его словам, британское правительство всегда придерживалось позиции, согласно которой признание Палестинского государства является неотъемлемым правом палестинского народа.

Он добавил, что в связи со все более невыносимой ситуацией в Газе и уменьшающимися перспективами мирного процесса, направленного на создание двух государств, сейчас самое подходящее время для продвижения этой позиции.

Зявление Кира Стармера о возможном признании Палестины

Стармер сказал, что Великобритания признает государство Палестина в сентябре, до Генеральной Ассамблеи ООН, если израильское правительство не предпримет существенных шагов для разрешения ситуации в Газе, не достигнет прекращения огня, не даст четко понять, что не будет аннексии Западного берега, и не примет на себя обязательство по долгосрочному мирному процессу, обеспечивающему решение о создании двух государств.

При этом политик подчеркнул, что между Израилем и ХАМАС нет никакой эквивалентности:

"Наши требования к ХАМАС остаются в силе: они должны освободить всех заложников, подписать соглашение о прекращении огня, признать, что не будут играть никакой роли в правительстве Газы и разоружиться".

В МИД Израиля уже отреагировали на слова Стармера.

"Израиль отвергает заявление премьер-министра Великобритании. Изменение позиции британского правительства в настоящее время, последовавшее за действиями Франции и внутриполитическим давлением, представляет собой награду для ХАМАС и подрывает усилия по достижению прекращения огня в секторе Газа и созданию условий для освобождения заложников", – говорится в сообщении ведомства на Х.

В МИД Израиля признание Палестины назвали подарком ХАМАСу Фото: Скриншот

Палестина и два государства: что известно

Палестина — де-юре независимое частично признанное государство на Ближнем Востоке, находящееся в процессе создания. Независимость Государства Палестина по состоянию на конец апреля 2024 года признали 146 из 193 государств — членов ООН, в том числе и Украина.

75 лет назад, 29 ноября 1947 года, Генассамблея ООН утвердила план раздела Палестины на два независимых государства. Тогда два народа не сошлись во мнениях: еврейское население одобрило план, а арабы были категорически против. По итогу было создано государство Израиль, получившее почти половину палестинских земель

Создание двух независимых государств – Израиля и Палестины – на месте исторического региона Палестина предусматривает резолюция Генассамблеи ООН в 1947 году. Однако этот план не реализовали. В 1988 году Палестина, частично находящаяся под контролем Израиля, объявила о независимости.

По данным экспертов по Ближнему Востоку Дэвида Поллока и Кэтрин Кливленд, по состоянию на 2021 год большинство палестинцев заявили о желании вернуть себе всю историческую территорию Палестины, включая Израиль до 1967 года. Решение о создании единого государства с равными правами для арабов и евреев заняло второе место.

Ранее о готовности признать Палестинское государство уже в сентябре 2025 года заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что "решительно осуждает" решение признать Палестину государством.

Напомним, Верховная Рада хочет признать Северную Корею государством-агрессором и соучастницей вооруженной агрессии РФ против Украины.