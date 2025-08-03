Рекорд в окупованому Криму: затор на міст розтягнувся на 30 км (відео)

РосЗМІ оптимістично зазначають, що в черзі доведеться простояти щонайменше 5 годин на ручний огляд і щонайменше сім — на сканер.

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У рейсових автобусів своя черга — тут час очікування мінімум дві години. Такого затору з боку Тамані не було з 2022 року. Попередній рекорд у 22 км — поставили в липні 2025 року. Про це повідомляють низка росЗМІ, зокрема пропагандистський Telegram-канал Mash.

Затор в окупований Крим розтягнувся на 30 км

"Вважається, що встрягти біля першої заправки з боку Тамані — вже надовго, зараз же затор простягнувся до третьої дальньої АЗС. У ньому стоять 2007 машин", — ідеться в повідомленні.

При цьому в черзі на ручний огляд з боку Керчі в окупованому Росією Криму перебуває 383 транспортні засоби.

Не виключено, що затор і проблеми на мосту в Крим пов'язані з нічною атакою безпілотників. РосЗМІ повідомляли, що 61 дрон був збитий над акваторією Чорного моря і над Севастополем.

Також було атаковано нафтобазу в Адлерському районі Сочі. Там, як повідомив мер Андрій Прошунін, "сталося загоряння". За його словами, полум'я охопило один із резервуарів із паливом. Крім того, уламки дрона впали на території гаражного кооперативу поруч.

Пожежа в Сочі Фото: РИА Новости

Цікаво, що це були житлові гаражі, в яких проживали сочинці.

Зруйновані гаражі в Сочі Фото: РИА Новости

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив загоряння на об'єкті. Згодом стало відомо, що горить нафтобаза "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" на вулиці Авіаційній — поблизу сочинського аеропорту, який призупиняв роботу.

Фокус докладно писав про атаку дронів на нафтобазу в Сочі. "Займання", як видно на фото і відео з місця події, повністю знищило один із резервуарів і серйозно пошкодило інші.

Нагадаємо, також у ніч на 2 серпня дрони розбили НПЗ у Новокуйбишевську Самарської області РФ.