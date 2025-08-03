Рекорд в оккупированном Крыму: пробка на мост растянулась на 30 км (видео)

РосСМИ оптимистично отмечают, что в очереди придется простоять не менее 5 часов на ручной досмотр и не менее семи – на сканер.

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У рейсовых автобусов своя очередь — тут время ожидания минимум два часа. Такой пробки со стороны Тамани не было с 2022 года. Предыдущий рекорд в 22 км — поставили в июле 2025 года. Об этом сообщают ряд росСМИ, в том числе пропагандистский Telegram-канал Mash.

Пробка в оккупированный Крым растянулась на 30 км

"Считается, что встрять у первой заправки со стороны Тамани — уже надолго, сейчас же затор протянулся до третьей дальней АЗС. В нем стоят 2007 машин", — говорится в сообщении.

При этом в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи в оккупированном Россией Крыму находится 383 транспортных средств.

Не исключено, что пробка и проблемы на мосту в Крым связаны с ночной атакой беспилотников. РосСМИ сообщали, что 61 дрон был сбит над акваторией Черного моря и над Севастополем.

Также была атакована нефтебаза в Адлерском районе Сочи. Там, как сообщил мэр Андрей Прошунин, "произошло возгорание". По его словам, пламя охватило один из резервуаров с топливом. Кроме того, обломки дрона упали на территории гаражного кооператива рядом.

Пожар в Сочи Фото: РИА Новости

Интересно, что это были жилые гаражи, в которых проживали сочинцы.

Разрущенные гаражи в Сочи Фото: РИА Новости

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил возгорание на объекте. После стало известно, что горит нефтебаза "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" на улице Авиационной — вблизи сочинского аэропорта, который приостанавливал работу.

Фокус подробно писал об атаке дронов на нефтебазу в Сочи. "Возгорание", как видно на фото и видео с места события, полностью уничтожило один из резервуаров и серьезно повредило остальные.

Напомним, также в ночь на 2 августа дроны разбили НПЗ в Новокуйбышевске Самарской области РФ.